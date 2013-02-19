台湾债市: 10年券小碎步整理,等待国际盘走势明朗

路透台北2月19日 - 台湾10年指标券102/6发行前交易殖利率周二微幅收低,整日仅在0.35个基点的狭幅范围内整理,因亚洲时段交易的美债价格变动有限,且台股也没有明显波动.
交易商指出,今日有大型公股银行在短券与10年券承接筹码,也是造成殖利率变动有限的原因.接下来还是要观察国际盘是否因意大利选举以及美国债务问题的影响出现明确趋势;此外,也要留心台股看回不回的走势.明日102/6发行前交易殖利率区间看在1.20-1.21%.
"这盘很黏,黏性超乎想象."一票券商交易员说.
另一证券商交易主管则称,今日有一大型公股银行在承接筹码,可能是因为持有的公债到期,基于消化资金进场承接.
美国10年期公债周二下跌,但其跌势受限,因意大利即将举行大选,市况审慎,且市场担心美国即将削减预算对经济可能造成的冲击.10年期美债价格在亚洲盘下跌2/32,收益率(殖利率) 报2.012%,较周五纽约尾盘上升约1个基点.美国债券市场周一因总统日休市.
台湾股市加权股价指数 周二收高0.22%,至7,960.88点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 102/4 0.00 0.7350 0.7350-0.7355 3.5
5 102/2 -0.30 0.9020 0.9010-0.9035 18.5
10 102/6 -0.02 1.2058 1.2030-1.2065 102.0
15 102/1 +0.15 1.4315 1.4300-1.4315 9.5
交易商表示,若短期内美债仍不脱整理格局,台债走势的观察指标就转移至周五的30年公债标售结果.目前市场有得标利率可能高于1.75%的偏空说法;但也有人认为会落在1.75%以下.
一票券商交易员说,无论国际债市与台债殖利率都处在上升轨道中,但也不见大弹的走势.在此状况下,公债得标利率要明显高于预期不易.
台湾央行将于周五标售30年公债102/5,金额350亿台币.
年期 期别 收盘价
30 101/8 没有成交
20 102/3 没有成交
15 102/1 1.4315
10 101/9 1.1999
5 102/2 0.9020
2 102/4 0.7350
(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)