《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.56%接近二级,配置需求料稳定

* 招标品种: 财政部10年期固息国债
* 招标金额: 260亿元人民币
* 招标时间: 周三(20日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商
* 预测区间: 3.51%-3.60%
* 预测均值: 3.56%(按各家机构预测值平均
路透上海2月19日 - 中国财政部周三将招标发行10年期固息国债.路透调查显示,今日央行公开市场重启尘封近八个月的正回购操作,资金面乐观预期有所消退;不过在经济复苏的关键时刻,货币政策转向可能性较小,债市受到的冲击亦有限.预计明日新债配置需求稳定,利率接近二级市场,预测均值为3.56%.
市场人士并指出,年初以来新债受热捧的局面春节后仍在持续,今日招标的国开和农发金融债均需求火热,不过由于国债收益水平偏低,同期表现明显逊于金融债,料明日10年国债难现明显低于现券的情况.
"1月份以来国债基本没动,收益不高,明日(中标利率)估计在3.53%-3.58%."华南一银行交易员称.
在较为强劲的配置需求支撑下,中国国家开发银行 周二增发的四期定存基准浮息债(市场戏称为"F4"),中标利差明显低于预期;而农业发展银行同日招标的七年固息债,中标利率亦居于低位.上述新债认购倍数均高于2倍,显示机构参与热情高涨.
春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,10年期品种最新收益率为3.5929%;二级市场上,剩余期限约9.82年的固息国债120021券最新报价收益率 在3.5850%/3.5710%.
明日新债为财政部今年第五期记账式附息国债,按年付息.采用混合式招标方式,标的为利率.不进行甲类成员追加投标.该债2月21日开始发行并计息,2月25日发行结束,2月27日起上市交易.(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)