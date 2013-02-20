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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 09:27 BJT

中国公开市场: 一级交易商今日可续申报两种正回购需求--业内人士

路透上海2月20日 - 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限仍包括28天和91天.此前周二央行暂停了例行的逆回购,而仅进行了300亿元人民币的28天期正回购操作,为时隔近八个月以来的首次重启.

业内人士指出,除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月可能明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行重启正回购的背后推手.尽管央行此番变招让人有些意外,但他们认为这并不意味着政策收紧.

为应对春节长假现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,春节前一周净投放量达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.

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**公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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