重温稿-《中国新债预测》进出口行五年债利率预测均值3.91%,三年3.62%

* 招标品种: 进出口行五年固息金融债 进出口行三年固息金融债
* 发行金额: 200亿元人民币 200亿元人民币
* 预测均值: 3.91% 3.62%
* 预测区间: 3.85%-3.99% 3.55%-3.68%
* 招标时间: 20日(周三)14:00-15:00
* 受访人数: 7位(银行、券商
路透北京2月19日 - 中国进出口银行将于周三招标发行五年和三年期两期固息债.路透调查显示,在当前偏宽松的资金面环境和一级火热的市场氛围下,预计明日新债需求偏暖,两期新债中标利率预测均值分别落在3.91%和3.62%.
对于明日还将进行10年期国债招标,业内人士表示,因期限不同,料上午的国债应不会分流太多需求.此外,周二央行重启正回购操作,或是已觉察到资金比较充裕,因此采取了偏紧的措施保证流动性平稳;不过在目前经济复苏的过程中,还不具备收紧流动性的客观基础.
"早晨那新债可真是火啊,七年农发明显低于预期,那明天的五年和三年(两期新债)可想而知,估计也很抢手."上海一外资银行交易员直言.
华南一银行分析师认为,这两期品种期限相对较短,投资价值不错,需求应该是不错的.
中债登银行间固息金融债收益率曲线 最新报价显示,五年期品种最新收益率报3.9917%,三年期品种最新收益率报3.7180%.
在较为强劲的配置需求支撑下,中国国家开发银行 周二增发的四期定存基准浮息债(市场戏称为"F4"),中标利差明显低于预期;而农业发展银行同日招标的七年固息债,中标利率亦居于低位.上述新债认购倍数均高于2倍,显示机构参与热情高涨.
春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.
明日招标新债为进出口行今年第一和第二期金融债,具体条款如下:
第一期 第二期
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发行金额 200亿元 200亿元
期限/计息方式 五年/固息 三年/固息
招标时间 2月20日14:00-15:00 2月20日14:00-15:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月27日 3月8日
发行期 2月20日-2月27日 2月20日至3月8日
上市日 3月5日 3月14日
基本承销额 无 无
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(发稿 康熙泽；审校 张喜良)