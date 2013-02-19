中国债市: 配置需求及新债火爆令现券收益率下行,正回购冲击有限

路透上海2月19日 - 中国银行间债市周二现券收益率下行.受央行重启正回购回笼资金影响的短端品种收益率,呈现"先涨后跌"之势,得益于年初强劲的配置需求及市场对资金面并不悲观;长期限浮息债则受到新债发行结果向好提振,收益率亦有所下行.

交易员指出,今日央行公开市场时隔近八个月后重启正回购回笼资金,多是由于目前市场流动性过于宽松,从而收拢资金维持资金面稳定;由于市场传言1月新增外汇占款很可能达5,000-6,000亿元人民币,加之春节后备付回流,令市场对央行此举反应淡定,且并不悲观.

北京一银行交易员指出,即使受到资金潜在收紧影响,现券收益率存在上行的压力,但幅度并不大;并且年初通常机构需求释放旺盛,配置压力较大.在此环境下,早盘一度承压的短端品种在强劲买盘的支持下走强.

"有可能是目前流动性过于泛滥了,央行'敲山震虎'告诫市场,...事实上资金成本并未大幅攀升,但年初配置需求要释放,早买早受益,手中有券心中不慌."他称.

春节长假刚过,中国央行公开市场即以暂停逆回购,并在近八个月后重启正回购的"新面貌"登场.除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月可能明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行此举的背后推手.

中国银行间资金市场周二隔夜及七天质押式回购利率 持稳,14天品种则因跨月因素小幅上行;央行虽然在公开市场推出正回购回笼资金,但对场内流动性影响并不大,仍偏宽松.

在较为强劲的配置需求支撑下,中国国家开发银行 周二增发的四期定存基准浮息债(市场戏称为"F4"),中标利差明显低于预期;而农业发展银行同日招标的七年固息债,中标利率亦居于低位.上述新债认购倍数均高于2倍,显示机构参与热情高涨.

剩余期限约为1.22年的固息国债110013券最新成交 在2.8550%,上一交易日尾盘收报3.2514%.剩余期限约七年的浮息国开债100204券最新双边报价 为4.2000%/4.1700%,而上日末笔报价4.2400%/4.2200%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.8789 2.9148

上日 1.8516 2.9139 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8770/2.8080 国债参考率报价 2.7750/2.7220 金融债参考率报价 3.2852/3.2270(完)