更新版 1-中国货币市场: 隔夜及七天品种持稳,央行重启正回购影响暂不大

(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海2月19日 - 中国银行间资金市场周二隔夜及七天质押式回购利率 持稳,14天品种则因跨月因素小幅上行.央行虽然在公开市场推出正回购回笼资金,但对场内流动性影响并不大,仍偏宽松.
市场人士并指出,春节后各大银行存款回流较快,流动性一度颇为泛滥,随着央行正回购的推出,及周四再有大量逆回购到期,预计资金面会较前期略趋紧,但总体仍会以宽松为主.
"(公开市场)正回购有人主动报需求,就说明资金还是挺宽松的,"华南一券商交易员称."不过周四还有4,100亿元逆回购到期,到时候会稍微紧点儿,但总体还是会偏宽松."
上海一商业银行交易员则指出,春节结束后,几大商业银行的存款回流较快,资金面太过泛滥,个人认为央行仅是略微回收一下,应该不会造成资金价格的大幅波动.
春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.
不过也有交易员相对谨慎,上海一券商交易员就表示,随着周四再有大量逆回购到期,如果央行仍在公开市场进行回笼,资金面或者对未来的预期应该会受到一些冲击.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8789 1.8516 2.73 5,076.69
七天 2.9148 2.9139 0.09 549.92
14天 2.9830 2.7107 27.23 297.17
上交所债券回购
其中:隔夜 1.5450 2.8700 -137.00 1,378.19
七天 2.6000 3.2600 -66.00 157.32
14天 2.9500 3.3200 -37.00 15.06
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9000 1.8717 2.83
七天 2.9600 2.9325 2.75
14天 2.9808 2.7600 22.08
shibor
其中:隔夜 1.8693 1.8660 0.33
七天 2.9490 2.9286 2.04
三个月 3.8817 3.886 -0.43
======================================================================(完)
(发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 黄凯/张喜良)