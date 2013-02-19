更新版 1-中国汇市: 人民币小幅收跌,因中间价走弱且尾盘购汇力量显现

* 人民币即期小幅收跌 * 中间价走弱且尾盘购汇力量显现 * 短期升贬值压力共存,或横盘整理 * 人民币实际有效汇率1月环升1.53% (新增评论及收盘报价) 路透北京2月19日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收跌,跟随中间价小幅走弱 态势.虽然全天交投整体沉闷,但尾盘油盘购汇力量最终促人民币微跌. 交易员称,节后信用卡还债等短期购汇因素在周一推贬汇率后已经消散,而企业需求释放 还需要几天时间,但考虑到最近日圆贬值势头浓郁,人民币亦可能跟随日圆微贬,但幅度料有 限. "午盘一直很沉闷,但最后二十分钟比较精彩,因为有油盘出来购汇,...但(美元兑人民币 )市场没怎么上去,因为结汇量还蛮大的."上海一外资银行交易员称. 他并强调,日圆贬值在G20会议上没有受到惩罚,去除了政治上的障碍,且经济上有这个需 求,所以日币贬值的可能性很大;而最近一段时间也可以看出来,人民币与日圆的相关性比较 强,日圆要贬就跟着贬,升的话也跟着升. "如果日圆拼命贬值,我们人民币还升值的话,我们外贸企业太不划算了,太亏了,...即使 人民币的中间价不贬,日间(人民币)也会贬一些,可能步伐没那么快." 上海一股份行交易员称,亚洲货币近期走贬,人民币也面临贬值压力;1月中国贸易顺差较 强,又会对人民币构成支撑,因此预期短期内可能横盘整理. "我想等到正月十五(即2月24日,本周日)过完以后,企业都回来上班了,结汇可能会上来 不少.不过现在明显升贬值的可能性都不大,3月以前不太会走出大行情."他续称. 国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2013年1月人民币实际有效汇率指数为111.83,较 去年12月环比上涨1.53%,再次刷新自1994年该数据公布来新高.1月人民币名义有效汇率指数 为107.47,环比上升0.81%. 中国对外经贸大学金融学院院长丁志杰就BIS数据撰文指出,主要发达国家汇率未受到日 圆贬值的明显影响,是G20在其主导下默许日圆诱导性贬值的主要原因.1月份日圆名义有效汇 率贬值6.4%,实际有效汇率贬值6.53%,同期整体上发达国家货币没有明显升值,基本处于贬值 或略有升值的状态. 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2443 6.2427 -0.03% 中间价 6.2821 6.2816 -0.01% 日内相对于中间价最大波幅 0.65% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 42 6.2412 6.2454 2013年来即期升贬值幅度 -0.22% 1年期美元人民币掉期升水<CNY1 920 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:54 今日 上日 1年期NDF 6.3230/70 6.3290 CNH即期 6.2394/17 6.2318 日圆周二上涨,此前日本政府官员发表讲话弱化了该国央行购买外国债券的传闻.上日日 本首相安倍晋三表示,这种政策可能是货币宽松的一个选项.日本财务大臣麻生太郎在新闻发 布会上表示,他目前未考虑购买外国债券;同时经济财政大臣甘利明称,安倍周一的言论只是 指各国总体意义上的政策选项. 中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.( 完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 张喜良)