重温稿-台湾货币市场: 短率持平,年后通货回笼但供需平稳

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
* 资金回复宽裕
* 通货回笼但仍缺周转金
* 短率持平
记者 高洁如
路透台北2月19日 - 台湾银行间短率周二平稳,市场资金一反上日的略显紧张,尤其今日央行存单到期金额很多,游资趋松.而适逢农历年后上班,通货回笼速度开始加快,惟周转金也有需求,供需平稳下,短率大致持平.
交易人士表示,银行间近日将现钞回送台银,因现款的金额仍大,因此周转金若压得太低,很容易产生日中透支,因此周转的需求上扬.
"今天没有昨天那么紧了..我还缺一点周转,"一位小型民营银行资金调度人员说.
也有银行交易员表示,市场资金分配得并不平均,但大致无碍银行间调度,预期年前的大额负数有望在短期间之内即可补平,整体资金情势仍偏向宽松.
至2月8日为止,央行公布累计通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币续创下历史新高.而周一开始农历年后首日上班,通货回笼单日达374.6亿台币.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%,同上日;今日区间在0.295-0.42%,上日在0.295-0.43%.一周拆款利率约在0.388-0.47%.
**短票利率大致平稳**
票券商则指出,银行的买气平平,整体而言资金情势不如上日紧俏,而短票利率大致不变.
30天左右短票利率今日成交在0.72%,上日在0.72-0.73%.
台湾央行周二公布,今日共发行5,905亿台币存单,若相较存单到期金额6,270亿,存单发行余额减365亿.
本周的央行存单到期总额为1兆(万亿)9,046.05亿台币,本周余日的存单到期金额为:周三3,590.5亿,周四200亿以及周五7,449亿和周六324.5亿台币.
拆款中心资料 显示,周二超额准备为464亿台币;累计超额准备为负151亿台币,加计前期1%的超额准备为1,276亿台币.
**公债附买回利率向区间下缘靠拢**
公债10天期附买回(RP)利率向区间下缘靠拢,随着农历春节假期结束,大型证券商预料在资金陆续回笼后,泛滥情势不易改变,因此试图将公债与公司债RP往区间下缘调整.
一大型券商调度人士表示,在假期前即已向客户预告,节后会下调RP利率.因此今日在到期续做时,纷纷将公债与公司债RP利率,自0.70%,0.80%下调至0.69%,0.79%.客户也愿意接受利率的调整.
"我们已经先向他们洗脑了."她说.
另一大型券商交易员则称,这一两天也已向客户提及,要将RP利率向下调整.不过公债RP要调至0.69%的难度不低.可能要等资金回笼得差不多后,才有调整机会.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯/张喜良)
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