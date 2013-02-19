香港个股: 政府称正研究长实拆售的酒店套房"雍澄轩"单位有否违反规定

路透香港2月19日 - 就香港主要地产商--长江实业 拆售旗下酒店套房项目--雍澄轩,香港政府周二发表声明称,该项目的单位只可用作旅馆用途,并受旅馆牌照管制.政府正向该项目业主及旅馆持牌人了解,以研究有否违反任何规定.

长实昨天宣布决定不再进行以商业信托形式分拆酒店套房业务上市之计划,改为将部分套房独立出售,并首先将其中一个位于葵涌的酒店套房项目"雍澄轩"的360个房间独立拆售,首批推出的65个单位已火速售罄.

政府发言人在新闻稿中称,雍澄轩并非住宅单位,呼吁市民在考虑购买该等单位时务必小心谨慎,并须清楚了解有关的规定和法定要求,及按需要征询独立法律意见.

政府表示,虽然雍澄轩的批地文件并无禁止业权人把单位分拆出售,有关业权人却未有就已分拆出售的房间是否并如何仍用作旅馆用途向当局提供足够资料,让当局信纳出售安排不会违反旅馆用途的最低楼面总面积要求.

"如证实有违反任何批地文件的条款,地政总署会采取适当的执行契约条款行动,包括但并不限于收回有关物业."政府称.

长实执行董事赵国雄昨天在记者会中反覆重申雍澄轩是"酒店投资项目",并非住宅项目,故不受政府的买家印花税及特别印花税的束缚;拆售后雍澄轩的公共地方仍由酒店负责运作及管理,而所有入住的住客仍须按规定向酒店登记资料及缴交租用金,每间房间的内部陈设也需要符合消防条例.

政府表示,根据屋宇署已批准的建筑图则,在上址所涉及的旅馆,即雍澄轩,为一幢只可作旅馆用途的建筑物.根据《建筑物条例》(第123章),任何作为该旅馆东主的人,或任何作为该旅馆建筑物或该旅馆部分的业主或占用人的人,未经批准不得将该旅馆建筑物或该旅馆部分的全部或部分的用途更改作非旅馆用途.违反有关条例,属干犯刑事罪行,一经定罪可被处罚款10万港元及监禁两年.

雍澄轩为长实旗下以"Horizon"品牌营运的其中一家服务式公寓,于2009年开业,目前出租率达九成.首批推售的65个房屋的建筑面积由656-909平方尺,建筑面积尺价由4,989-5,279港元.这较毗邻同样由长实发展的住宅项目"雍雅轩",二手平均放盘价每方尺约6,500港元有可观折让.(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)