中国房地产:1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升0.8%,结束连续10月下跌

路透北京2月22日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算,1月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升0.8%,为连续10个月下跌后首度上升.

从环比看,1月新建住宅销售价格较上月上升0.68%,连续第八个月上升.

重点城市看,北京与上海1月新建住宅销售价格指数分别同比上升3.3%和1.3%.

房价(较上年同期变动,%)

2013年1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2012年1月

0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5



(较上月变动,%)

0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)