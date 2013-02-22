中国房地产:1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升0.8%,结束连续10月下跌

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透北京2月22日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算,1月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升0.8%,为连续10个月下跌后首度上升.
从环比看,1月新建住宅销售价格较上月上升0.68%,连续第八个月上升.
重点城市看,北京与上海1月新建住宅销售价格指数分别同比上升3.3%和1.3%.
房价(较上年同期变动,%)
2013年1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2012年1月
0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5
(较上月变动,%)
0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。