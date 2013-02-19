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债券 | 2013年 2月 19日 星期二 19:29 BJT

伦敦美债: 公债价格持稳,美国减支忧虑以及意大利政治不确定性提供支撑

路透伦敦2月19日 - 美国政府公债周二在欧洲市场持稳,德国数据优于预期的影响,遭美国可能削减支出以及意大利政治不确定等因素所抵销.

根据ZEW智库的数据,德国分析师和投资人信心飙升至2010年4月以来最高.该数据提振了欧元和欧洲股市,且造成避险的德国公债及美债短暂下跌.

但公债价格下滑后,旋即有买盘进驻,投资人担忧美国减支可能使经济复苏脱离正轨.若国会未能通过避免减支的计画,美国全面削减支出约850亿美元将在3月1日生效.

对于意大利2月24-25日选举结果可能造成国会无多数党进而阻碍未来改革的担忧,亦支撑了美债.

"在ZEW数据公布后有些许卖压....但因为有(意大利)选举议题,可能见到德债浮现不少买盘,进而牵动美债,"一交易员称.

10年期美债收益率(殖利率) 最新跌0.3个基点至2.0017%.美债期货 持平在131-17/32,较ZEW数据公布后的低点高出约2/32.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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