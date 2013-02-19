国际油市: 亚洲石脑油价格和裂解价差均接近两周低点

路透新加坡2月19日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周二接近两周低,分别报每吨1,035美元和155.40美元,交易商将之归因于供应紧缩后的技术修正.
台湾中油周一因供电中断关闭年处理50万吨的石脑油裂解设施,预定周三恢复运作.
交易商称,若如期恢复运作,对石脑油市场的影响不大.中油目前有另一个裂解设施产能满载.
"基本面来看,没什么太大的改变,"新加坡一交易商称,他并称印度料维持低出口,石脑油仍受到良好支撑.
"市场可能会经历一些修正,而国际石油周也会影响交易."
亚洲交易商仍以非常高的溢价买进船货.韩国三星道达尔买进2.5万吨4月上半月交运的石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本报价高出接近40美元,溢价水准较1月底买进3月上半月船货的溢价23-24美元高出逾60%.
然而,S-Oil出售3.3万吨石脑油给伊藤忠商事,3月21-25日装运,离岸价格(FOB)每吨较日本报价创纪录升水53美元.
韩国SK能源出售3月下半月船货给嘉能可,离岸价格每吨较日本报价升水约在40美元区间中段.
印度HPCL在缺席一个月后恢复出售石脑油,卖给维多1.5-2.0万吨2月22-28日从孟买装运船货,离岸价格每吨较中东报价升水约47美元.这是HPCL逾两年来取得最高的溢价水准.
亚洲汽油裂解价差跌至三个交易日低点每桶14.62美元,新加坡现货窗口交易清淡.
但越南的Petrolimex从韩国和新加坡买进高达6万吨92辛烷值汽油,3月交货.韩国船货离岸价格每桶较新加坡报价升水约0.40美元,新加坡船货升水约0.70美元.(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)