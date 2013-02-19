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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 00:34 BJT

表格: 美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.130%,投标倍数为5.12

路透华盛顿2月11日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.130 中值 0.120 低值 0.110 投资 0.132 价格 99.934278 高值得标比率 30.56% 投标倍数 5.12 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,692,100 总投标 153,701,564,100 竞争性投标得标 29,058,228,000 非竞争性投标得标 462,464,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/21 到期日 2013/08/22 CUSIP码 9127957E5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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