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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 00:34 BJT

表格: 美国财政部标售三个月国库券得标利率0.115%,投标倍数为4.62

路透华盛顿2月19日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.115 中值 0.100 低值 0.090 投资 0.117 价格 99.970931 高值得标比率 29.53% 投标倍数 4.62 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,451,100 总投标 161,731,421,100 竞争性投标得标 34,384,154,900 非竞争性投标得标 516,296,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/21 到期日 2013/05/23 CUSIP码 912796AH2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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