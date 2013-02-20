金砖国家: 2月19日股汇市收盘纵览

路透2月20日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月19日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 下跌0.03%,收报1,063.99点.

中国股市:沪综指收低1.6%,地产、水泥等板块受房地产调控加码预期拖累领跌.分析师称,虽然投资者对行情产生分歧令市场步入整理,但鉴于市场仍对"两会"及产业扶持政策有所预期,预计短线调整后上升通道或仍可延续.沪综指 收报2,382.914点,跌38.644点或1.6%,上海A股今日成交额为1,054亿元人民币,上一交易日为1,032亿元.

香港股市:连续第二日收低,受地产和金融股跌势拖累,因投资者愈发担心内地和香港可能进一步采取措施给楼价降温.恒生指数 收跌1%至23,143.91点,恒生国企指数 跌1.8%.

中国汇市:人民币兑美元即期 小幅收跌,跟随中间价小幅走弱态势.虽然全天交投整体沉闷,但尾盘油盘购汇力量最终促人民币微跌.在岸市场人民币兑美元收盘价报6.2443,较前一交易日小跌0.03%.

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印度股市:录得近一个月来最大单日涨幅,因投资者买进近期表现不佳的Infosys等软件服务出口商及Hindustan Unilever等防御类股.指标BSE指数 上涨0.69%或134.64点,收报19,635.72点,创1月25日以来最大单日百分比涨幅.NSE指数 涨0.70%或41.50点,收报5,939.70点,亦录得1月25日以来最大单日涨幅.

印度汇市:逢银行业假期休市,周三恢复交易. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,592.740点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.99%至840.61点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.19%报30.0760,卢布兑欧元 跌0.02%,报40.2725. ========================================================================================

巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.52%至57,314.40点,受累于石油厂商OGX 跌至2008年以来最低收盘水平,关于该公司产能的疑虑令投资者惊恐.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元 上涨0.39%,收报1.9545. ========================================================================================

南非股市:四个交易日来首次上扬,包括Anglo American Platinum 在内的矿业公司股价反弹构成提振.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.65%至36,328.85点.综合指数 收高0.54%,报40,732.52点.

南非汇市:南非兰特兑美元走强,有迹象表明Anglo American Platinum的一座矿场周一发生动乱是孤立事件.1549GMT,兰特兑美元报8.8725,较周一纽约收盘价上涨0.2%. (完) (编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)