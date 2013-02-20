金砖国家: 2月19日股汇市收盘纵览

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透2月20日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月19日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 下跌0.03%,收报1,063.99点.
中国股市:沪综指收低1.6%,地产、水泥等板块受房地产调控加码预期拖累领跌.分析师称,虽然投资者对行情产生分歧令市场步入整理,但鉴于市场仍对"两会"及产业扶持政策有所预期,预计短线调整后上升通道或仍可延续.沪综指 收报2,382.914点,跌38.644点或1.6%,上海A股今日成交额为1,054亿元人民币,上一交易日为1,032亿元.
香港股市:连续第二日收低,受地产和金融股跌势拖累,因投资者愈发担心内地和香港可能进一步采取措施给楼价降温.恒生指数 收跌1%至23,143.91点,恒生国企指数 跌1.8%.
中国汇市:人民币兑美元即期 小幅收跌,跟随中间价小幅走弱态势.虽然全天交投整体沉闷,但尾盘油盘购汇力量最终促人民币微跌.在岸市场人民币兑美元收盘价报6.2443,较前一交易日小跌0.03%.
========================================================================================
印度股市:录得近一个月来最大单日涨幅,因投资者买进近期表现不佳的Infosys等软件服务出口商及Hindustan Unilever等防御类股.指标BSE指数 上涨0.69%或134.64点,收报19,635.72点,创1月25日以来最大单日百分比涨幅.NSE指数 涨0.70%或41.50点,收报5,939.70点,亦录得1月25日以来最大单日涨幅.
印度汇市:逢银行业假期休市,周三恢复交易. ========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,592.740点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.99%至840.61点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.19%报30.0760,卢布兑欧元 跌0.02%,报40.2725. ========================================================================================
巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.52%至57,314.40点,受累于石油厂商OGX 跌至2008年以来最低收盘水平,关于该公司产能的疑虑令投资者惊恐.
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元 上涨0.39%,收报1.9545. ========================================================================================
南非股市:四个交易日来首次上扬,包括Anglo American Platinum 在内的矿业公司股价反弹构成提振.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.65%至36,328.85点.综合指数 收高0.54%,报40,732.52点.
南非汇市:南非兰特兑美元走强,有迹象表明Anglo American Platinum的一座矿场周一发生动乱是孤立事件.1549GMT,兰特兑美元报8.8725,较周一纽约收盘价上涨0.2%. (完) (编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。