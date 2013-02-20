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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报2月20日

*头版头条:
    --长实         分拆出售的360间雍澄轩酒店房间迅间沽清,惟此做法惹起广泛关
 注,政府高层将全力研究当中有否违反任何规定.
 
   *其他:
    --普拉达(PRADA)         2012年度的同店销售增长速度明显放缓,由首6个月的19
 %,跌至首9个月的18%及全年的14%.
    --滙丰控股         旗下滙丰拉丁美洲银行向哥伦比亚最大银行Bancolombia S.A
         出售滙丰旗下巴拿马业务,涉及现金21亿美元.
    --油田服务商添利百勤将于周五开始招股,是次香港IPO(首次公开发售)拟集资1亿
 美元.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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