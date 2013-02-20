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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:18 BJT

《香港报摘》--信报2月20日

*头版头条:
    --传闻中国在两会前后加码调控楼市,加上央行近8个月后重启正回购操作抽走资金
 ,拖累上海A股录得五周以来最大单日跌幅.
 
   *其他:
    --长实         公布,雍澄轩全数360个酒店房间沽清,估计套现14亿港元.
    --新鸿基地产         副董事总经理雷霆称,预期买家印花税措施效应于下半年消
 化后,豪宅成交量于末季将逐渐增加;新地预料今年推单约2,000伙新盘单位.
    --香港通讯事务管理局突然公布市民可以就现有两间本地免费电视台提供的节目质
 素及种类发表意见,被市场解读为政府将于短期内发牌,消息刺激正在申请牌照的香港
 电视         以及有线宽频         逆市大升约10%.
    --建行                    香港分行副行长张骏称,去年该行录得税前盈利17.55
 亿元人民币,按年增长106%;人民币业务在总资产占比为41%,利润贡献比例43.8%.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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