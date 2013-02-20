《香港报摘》--信报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
*头版头条: --传闻中国在两会前后加码调控楼市,加上央行近8个月后重启正回购操作抽走资金 ,拖累上海A股录得五周以来最大单日跌幅. *其他: --长实 公布,雍澄轩全数360个酒店房间沽清,估计套现14亿港元. --新鸿基地产 副董事总经理雷霆称,预期买家印花税措施效应于下半年消 化后,豪宅成交量于末季将逐渐增加;新地预料今年推单约2,000伙新盘单位. --香港通讯事务管理局突然公布市民可以就现有两间本地免费电视台提供的节目质 素及种类发表意见,被市场解读为政府将于短期内发牌,消息刺激正在申请牌照的香港 电视 以及有线宽频 逆市大升约10%. --建行 香港分行副行长张骏称,去年该行录得税前盈利17.55 亿元人民币,按年增长106%;人民币业务在总资产占比为41%,利润贡献比例43.8%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。