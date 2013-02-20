美国与加拿大经济指标预测--2月20日-2月27日****

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 2月18日当周 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月15日当周 -- 795.8 再融资指数 -- 4,315.8 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月16日当周 -- -2.5% 1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 92.5 95.4 建筑许可年率(万户) 91.5 90.9 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.6% +2.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月16日当周 -- +2.4% 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.6% +1.7% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.9% 平均每周实质所得(较前月) -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月16日当周 35.5 34.1 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.25 续请失业金人数(万人) 2月9日当周 317 311.4 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 55.5 55.8 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 490 494 1500 美国经济谘商会领先指标 1月 +0.3% +0.5% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 正1.0 负5.8 1630 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.2% 2300 SEMI北美半导体设备制造商订单出货比 1月 -- 0.92 2月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大CPI(较前月) 1月 +0.2% -0.6% (较上年同期) +0.7% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.6% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.3% +0.2% 1530 美国ECRI一周领先指标 2月15日当周 -- 129.6 1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字18.5 截至12月年内 -- 赤字124.2 * 2月25日当周 2月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 0.02 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 5.50 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月23日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较前月) 2月23日当周 -- -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月 12月 -- +0.6% ) 1500 美国消费者信心指数 2月 59.3 58.6 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 38 36.9 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 -- 负12 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 正5.8 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月22日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -4.4% +4.3% 扣除运输的耐久财订单 +0.3% +1.0% 扣除国防的耐久财订单 扣除飞机的非国防资本财 +0.2% -0.3% 1500 美国成屋待完成销售 1月 +1.7% -4.3% -- 美国建筑许可(万户) 1月修正值 -- -- (完)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。