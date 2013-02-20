欧洲经济指标预测--2月20日-2月27日****

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月18日当周 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.5% -0.5% 德国CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.7% -0.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.9% +1.9% 期) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.3% (较上年同期) +1.2% +1.5% 0745 法国企业景气指数 2月 87 86 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -0.3% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.5% 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 12月 -- -0.5% (较上年同期,未经季节调整) -- -6.7% 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 12月 -- -0.2% (较上年同期,未经季节调整) -- -5.4% 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 减少0.5 减少1.21 0930 英国央行投票结果(升息:不变:降息) 2月 0:9:0 0:9:0 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 12月 7.7% 7.7% 率 1000 瑞士ZEW投资者信心 2月 -- 负6.9 1500 欧元区消费者信心 2月 负23.10 负23.90 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差10.03 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 43.8 42.9 服务业PMI 44.5 43.6 综合PMI -- 42.7 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 50.5 49.8 服务业PMI 55.5 55.7 综合PMI -- 53.6 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 48.5 47.9 服务业PMI 49.0 48.6 综合PMI 49.0 48.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -112.0 132.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 1月 -- 13.0 2月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国GDP季率细节 第四季 -- -0.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 105.0 104.2 现况指数 108.5 108.0 预期指数 101.3 100.5 0900 意大利CPI终值(较前月) 1月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.2% +2.2% 意大利HICP终值(较前月) 1月 -2.0% -2.0% (较上年同期) +2.4% +2.4% 1000 意大利消费者信心 2月 84.8 84.6 1000 意大利零售销售(经季节调整) 12月 -- -0.40% 意大利零售销售(未经季节调整) -- -3.10% 2月25日当周 2月25日-3月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- 持平 2月25日-2月28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国进口物价(较上月) 1月 -- -0.5% (较上年同期) -- +0.3% 2月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 1月 -- 33.2 2月26日-3月1日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国实质零售销售(较上月) 1月 -- -1.7% (较上年同期) -- -4.7% 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士非农就业岗位(万人) 第四季 -- 412.2 1100 英国CBI零售销售差值 2月 -- 正17 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS指标 1月 -- 1.34 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 -- 5.8 0745 法国消费者信心 2月 -- 86 0800 瑞士KOF领先指标 2月 -- 1.05 0830 意大利企业信心 2月 -- 88.2 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 -- +3.3% 民间贷款 -- -0.7% M3三个月移动平均 -- +3.7% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- -0.3% (较上年同期) -- 持平 1000 欧元区企业景气指数 2月 -- -1.09 经济景气指数 -- 89.2 工业景气指数 -- -13.9 服务业景气指数 -- -8.8 消费者信心指数 -- -23.9 消费者通胀预期指数 -- 21.8 生产者物价预期指数 -- 2.1 (完)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。