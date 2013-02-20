中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进 出口,以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉快讯的日程: 公布日期 经济指标 数据日期 2月 2/22 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/25 汇丰中国制造业PMI初值 2月 3月 3/1 官方制造业PMI 2月 汇丰中国制造业PMI终值 2月 3/3 官方非制造业PMI 2月 3/5 汇丰中国服务业PMI 2月 3/8 进出口贸易数据 2月 3/9 工业品价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/28 规模以上工业企业利润 1-2月 4月 4/1 官方制造业PMI 3月 4/3 官方非制造业PMI 3月 4/9 工业品价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/10 进出口贸易数据 3月 4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 5月 5/1 官方制造业PMI 4月 5/3 官方非制造业PMI 4月 5/8 进出口贸易数据 4月 5/9 工业品价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 5/13 固定资产投资(不含农户) 4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/27 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/1 官方制造业PMI 5月 6/3 官方非制造业PMI 5月 6/8 进出口贸易数据 5月 6/9 工业品价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 固定资产投资(不含农户) 5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/27 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/1 官方制造业PMI 6月 7/3 官方非制造业PMI 6月 7/9 工业品价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/10 进出口贸易数据 6月 7/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 8/3 官方非制造业PMI 7月 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业品价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 固定资产投资(不含农户) 7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/27 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 9/3 官方非制造业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/9 工业品价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/10 固定资产投资(不含农户) 8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 10/3 官方非制造业PMI 9月 10/12 进出口贸易数据 9月 10/14 工业品价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/18 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/22 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 11/3 官方非制造业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/9 工业品价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 固定资产投资(不含农户) 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/28 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业品价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/10 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。