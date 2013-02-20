中国个股: 苏宁电器拟更名因应业务转型,主营范围增加国内快递业务

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透上海2月20日 - 中国最大家电零售商之一的苏宁电器股份有限公司 周三公告称,公司拟更名为苏宁云商集团股份有限公司,以配合公司业务转型之进程,同时公司主营业务范围将增加国内快递业务.
公告指出,2011年以来,苏宁持续推进新十年"科技转型、智慧服务"的发展战略,云服务模式进一步深化,逐步探索出线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态.
"我们认为未来中国的零售模式将是'店商+电商+零售服务商',我们称之为云商模式",公告称.
公告还指出,为加快公司开放平台的建设,充分发挥苏宁物流体系优势,进一步实现有效分工协同、资源共享,提升客户服务专业化水平,公司主营业务将增加国内快递一项.
随着国内电子商务市场的迅速发展,传统家电零售商的运营模式正日益受到京东商城,天猫等电子商务企业的挑战.苏宁电器同行、传统家电零售商国美电器 稍早发布预亏公告,因销售收入下滑,租金费用上升及电子商务业务亏损,预计公司2012年业绩亏损.
苏宁电器周二收报6.81元,过去一个月累计下跌9.2%.(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。