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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--2月20日

============================近日重要政经日程=======================

2/21(四)

--国新办就陕西省经济社会发展等情况举行新闻发布会.

2/22(五)

--中国企业家论坛第十三届年会在北京举行,至24日.

2/28(四)

--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.

3/2(六)

--2013全球宏观经济预测春季年会在北京举行.

3/3(日)

--政协第十二届全国委员会第一次会议在北京召开.

3月5日(一)

--十二届全国人大一次会议在北京召开.

4/6(六)

--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.

5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

--《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 乔艳红)

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