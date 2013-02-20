《中国重要政经日程》--2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
============================近日重要政经日程=======================
2/21(四)
--国新办就陕西省经济社会发展等情况举行新闻发布会.
2/22(五)
--中国企业家论坛第十三届年会在北京举行,至24日.
2/28(四)
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
3/2(六)
--2013全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
3/3(日)
--政协第十二届全国委员会第一次会议在北京召开.
3月5日(一)
--十二届全国人大一次会议在北京召开.
4/6(六)
--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
--《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 乔艳红)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。