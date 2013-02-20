《台湾报摘》--工商时报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
* 头版头条:
--台新金控 、彰银 合并案大逆转,拟改由彰银合并台新银,据悉,台新金最快今召开临时董事会,将授权研议由彰化银行合并台新银行的可行性,并由彰银为存续、台新消灭,此是台新、彰银合并陷入僵局以来,最大的突破.
* 其他:
--国内景气好转,劳工团体对调涨基本工资月薪有期待,行政院官员表示,俟主计总处公布第一季经济成长(GDP)概估统计出炉,一旦确定连2季超过3%就会调薪,从各项经济指标预估来看,今年第一季GDP成长率应可逾3%,最快4月份即可调涨基本工资月薪.
--大陆2013年对台工作会议昨日在北京举行,由去年12月晋升中共中央政治局常委的俞正声出席会议并发表重要谈话,会议指出,今年对台工作要努力增进两岸政治互信,加快ECFA后续协商,并加强两岸产业和金融合作.
--继农历年前中租 完成国内首件人民币双元联贷案,紧接着新案将再度登场,据透露,远东集团旗下与大陆方面合资的远东仪化将筹募总金额合计达3.5亿美元,等值逾新台币百亿元的人民币、美元双元联贷案,将由兆丰银出掌管理银行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。