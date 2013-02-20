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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报2月20日

* 头版头条:

--台新金控 、彰银 合并案大逆转,拟改由彰银合并台新银,据悉,台新金最快今召开临时董事会,将授权研议由彰化银行合并台新银行的可行性,并由彰银为存续、台新消灭,此是台新、彰银合并陷入僵局以来,最大的突破.

* 其他:

--国内景气好转,劳工团体对调涨基本工资月薪有期待,行政院官员表示,俟主计总处公布第一季经济成长(GDP)概估统计出炉,一旦确定连2季超过3%就会调薪,从各项经济指标预估来看,今年第一季GDP成长率应可逾3%,最快4月份即可调涨基本工资月薪.

--大陆2013年对台工作会议昨日在北京举行,由去年12月晋升中共中央政治局常委的俞正声出席会议并发表重要谈话,会议指出,今年对台工作要努力增进两岸政治互信,加快ECFA后续协商,并加强两岸产业和金融合作.

--继农历年前中租 完成国内首件人民币双元联贷案,紧接着新案将再度登场,据透露,远东集团旗下与大陆方面合资的远东仪化将筹募总金额合计达3.5亿美元,等值逾新台币百亿元的人民币、美元双元联贷案,将由兆丰银出掌管理银行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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