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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:22 BJT

中国新债: 北京银行至多300亿元五年期金融债料28日发行--IFR

路透2月20日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国规模最大的城市商业银行北京银行 总额至多300亿元人民币（48亿美元）5年期金融债预计将于2月28日发行。该期金融债募集资金将为中小企业提供贷款。

接近交易人士表示，该期金融债目前预设为双品种，分别为5年期固息和5年期浮息（一年期定存利率基准）；初始发行金额为200亿元，同时设有不超过100亿元的追加发行额。

“摸底区间较节前有所收窄。”上述人士人士说道，”目前两个品种的预设区间分别为4.30%-4.60%以及一年期定存利率上浮130-160个基点。

北京银行已委任中信证券 担任是次交易牵头主承销商，中信建投证券和摩根士丹利华鑫证券担任联席主承销商。本期债项和发行人同为AAA级信用评级。

这将是2013年首只商业银行金融债，同时也是4个多月来AAA级中小企业专项金融债再次露面。

南京银行 曾于去年8月31日以4.10%和4.30%的利率发行总计50亿元3／5年类似金融债券。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)

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