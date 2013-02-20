中国新债: 北京银行至多300亿元五年期金融债料28日发行--IFR

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透2月20日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国规模最大的城市商业银行北京银行 总额至多300亿元人民币（48亿美元）5年期金融债预计将于2月28日发行。该期金融债募集资金将为中小企业提供贷款。
接近交易人士表示，该期金融债目前预设为双品种，分别为5年期固息和5年期浮息（一年期定存利率基准）；初始发行金额为200亿元，同时设有不超过100亿元的追加发行额。
“摸底区间较节前有所收窄。”上述人士人士说道，”目前两个品种的预设区间分别为4.30%-4.60%以及一年期定存利率上浮130-160个基点。
北京银行已委任中信证券 担任是次交易牵头主承销商，中信建投证券和摩根士丹利华鑫证券担任联席主承销商。本期债项和发行人同为AAA级信用评级。
这将是2013年首只商业银行金融债，同时也是4个多月来AAA级中小企业专项金融债再次露面。
南京银行 曾于去年8月31日以4.10%和4.30%的利率发行总计50亿元3／5年类似金融债券。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。