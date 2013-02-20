版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 10:03 BJT

中国数据: 1月全国实际使用外资92.7亿美元,同比下降7.3%--商务部

路透北京2月20日 - 中国商务部周三公布,今年1月全国实际使用外资(FDI)金额92.7亿美元,同比下降7.3%.

此前数据显示,去年12月FDI金额为117亿美元,同比下降4.5%.

去年全年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%,为三年来同比首度下滑.

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 金额 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 同比 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1 -0.9 -0.3(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐