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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月20日

路透香港2月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7543港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周二收高53.91点,或0.39%,报14,035.67点.因企业并购活动持续升温表明投资
 人在股市仍寻找到价值.               
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       203.060   -0.80      16514            15.746       0.55
 中国铝业                      11.420   -0.52      35057             3.542       0.06
 中国移动                      55.240    0.25      87904            85.670       0.55
 中国人寿                      46.200   -3.67      64235            23.883       0.56
 中石油                       135.990   -0.64      35487            10.545       1.01
 中石化                       113.140    1.07      57549             8.773      -0.76
 汇丰控股                      56.300   -0.48     193315            87.313       1.00
 中电信                        52.230    0.48      16179             4.050       0.00
 中国联通                      14.770   -0.27     122812            11.453      -0.06
 兖州煤业                      16.060   -2.96      78552            12.453       0.76
 华能国际                      39.590   -0.58      16404             7.675      -0.59
 南方航空                      27.520   -5.27       6462             4.268       0.19
 东方航空                      21.800   -4.13       1029             1.690     -49.84
 中芯国际                       2.710   -6.55      40380             0.420      -2.26 (完)

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