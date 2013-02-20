中国铁路: 货运价格再上调近13%,大秦等铁路运输概念股料受益--报载

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透上海2月20日 - 上海证券报周三报导,记者从发改委相关人士处获悉,今日起铁路货运价格再次上调,此次上调幅度近13%;报导援引分析师指,大秦铁路 、广深铁路 、铁龙物流 、国恒铁路 等铁路运输概念股将受益.
报导称,此次提价为平均每吨公里上调1.5分人民币,大大高于上次每吨公里上调1分的水平;而据保守估算,若普货提价10%,对铁路公司2013年年化收入增加1%-3%,利润增厚3%-9%,此次运价上调远高预期,利好更多.
去年5月份,国家发改委和铁道部联合宣布,对全国实行统一运价的铁路货运线价格进行调整,货物平均运价水平每吨公里提高1分,涨幅达9.5%,即由原来的平均每吨公里10.51分提高到11.51分.其中运营价格由平均每吨公里7.21分提高到8.21分.这已经是2003年以来国家第八次上调铁路货运价格.
报导还援引中国工程院院士王梦恕称,铁路货运价格还有提升空间,中国铁路运力仍不能满足需要,铁路客运亏损,主要依靠货运来补贴.另外铁道部每年还要上缴国家几百亿元,这钱主要也是从货运收入中出.
报导指,在2013年全国铁路工作会议上,铁道部部长盛光祖提出了全年经济目标是确保全年收支平衡,总收入达10,263亿元,同比增加5.2%,货运量达40.3亿吨、客运量达20.35亿人,同比增长37.5%和7.5%.
今年铁道部将安排固定资产投资6,500亿元,而2012年经三度调增后的固定资产投资计划为6,300亿元.1月中国铁路固定资产和基本建设投资均保持强劲的增长态势,增速均超60%,固定资产投资完成了209.9亿元,同比增70.9%.
(发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。