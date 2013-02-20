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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月20日

**上海证券报**

--记者从国家发改委相关人士处获悉,从今日起,铁路货运价格再次上调,此次上调幅度近13%,即平均每吨公里上调1分5,大大高于上次每吨公里上调1分的水平,远超市场预期,这对大秦铁路 等相关铁路运输公司形成实质利好.

--中国移动 率先在浙江省部分地区启动第四代移动通信4G的试商用,随后广州市、深圳市亦有望启动试商用.

**证券时报**

--二套房贷政策即将收紧的市场传闻周二重挫A股地产股,记者采访的多位银行人士均表示,尚未接到上级部门相关通知,目前二套房贷仍执行原标准.

**金融时报**

--截至2012年末,工商银行 已在全球39个国家和地区设立了近400家境外机构,境外机构总资产已达约1,700亿美元(不含南非标准银行),同比增长30%以上.(完) (整理 边竞; 审校 曾祥进)

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