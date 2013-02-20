《香港重要政经日程》--2月20日-2月26日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
==================今日重要政经消息=================
2月20日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩.
-- 天地数码 公布全年业绩.
-- 国浩集团 公布中期业绩.
-- 亨鑫科技 公布全年业绩.
-- 美高梅中国 公布全年业绩.
--10:00 宁波万豪 临时股东大会.
*--11:00 标准普尔中国地产行业电话会议.
--15:00 中国金石 股东特别大会.
--15:00 壹传媒 临时股东大会.
==================近期重要政经消息==================
2月21日(周四)
-- 合和实业 公布中期业绩.
-- 合和基建 公布中期业绩.
-- 冠军产业信托 公布全年业绩.
-- 佳兆业集团 公布全年业绩.
-- 现代教育 公布中期业绩.
--09:00 中国交通建设 在中国举行特别股东大会.
--09:30 招商局国际 特别股东大会.
--10:00 中国制药 特别股东大会.
--11:00 李宁 特别股东大会.
--16:30 马斯葛 特别股东大会.
2月22日(周五)
-- 百盛集团 公布全年业绩.
-- 中信资源 公布全年业绩.
-- 中国心连心化肥 公布全年业绩.
-- 卜蜂莲花 公布全年业绩.
-- 卜蜂国际 公布全年业绩.
-- 万科置业海外 公布全年业绩.
--10:30 金山工业 特别股东大会.
--11:00 阜丰集团 周年股东大会.
--11:00 北京建设 特别股东大会.
--13:00 上海集优 在中国举行特别股东大会.
2月25日(周一)
-- 中电控股 公布全年业绩.
-- 三一国际 公布全年业绩.
-- 安踏体育 公布全年业绩.
-- 茂业百货 公布全年业绩.
-- 盈大地产 公布全年业绩.
-- 时代集团控股 公布中期业绩.
-- 布莱克万矿业 公布中期业绩.
-- 美即控股 公布中期业绩.
-- 汉传媒 公布中期业绩.
*2月26日(周二)
-- 亚洲果业 公布中期业绩.
-- 堡狮龙 公布中期业绩.
-- 现代牧业 公布中期业绩.
-- 神州数码 公布第三季度业绩.
-- 依利安达 公布全年业绩.
-- 香港电讯 公布全年业绩.
-- 华艺铜业 公布中期业绩.
-- 新世界百货 公布中期业绩.
-- 新创建 公布中期业绩.
-- TCL多媒体 公布全年业绩.
-- TCL通讯 公布全年业绩.
--14:30 东亚银行 全年业绩记者会.
--09:00 紫金矿业 在中国举行特别股东大会.
--10:30 金山工业 特别股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。