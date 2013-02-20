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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:28 BJT

《香港重要政经日程》--2月20日-2月26日

==================今日重要政经消息=================

2月20日（周三）

-- 中信大锰 公布全年业绩.

-- 天地数码 公布全年业绩.

-- 国浩集团 公布中期业绩.

-- 亨鑫科技 公布全年业绩.

-- 美高梅中国 公布全年业绩.

--10:00 宁波万豪 临时股东大会.

*--11:00 标准普尔中国地产行业电话会议.

--15:00 中国金石 股东特别大会.

--15:00 壹传媒 临时股东大会.

==================近期重要政经消息==================

2月21日(周四)

-- 合和实业 公布中期业绩.

-- 合和基建 公布中期业绩.

-- 冠军产业信托 公布全年业绩.

-- 佳兆业集团 公布全年业绩.

-- 现代教育 公布中期业绩.

--09:00 中国交通建设 在中国举行特别股东大会.

--09:30 招商局国际 特别股东大会.

--10:00 中国制药 特别股东大会.

--11:00 李宁 特别股东大会.

--16:30 马斯葛 特别股东大会.

2月22日(周五)

-- 百盛集团 公布全年业绩.

-- 中信资源 公布全年业绩.

-- 中国心连心化肥 公布全年业绩.

-- 卜蜂莲花 公布全年业绩.

-- 卜蜂国际 公布全年业绩.

-- 万科置业海外 公布全年业绩.

--10:30 金山工业 特别股东大会.

--11:00 阜丰集团 周年股东大会.

--11:00 北京建设 特别股东大会.

--13:00 上海集优 在中国举行特别股东大会.

2月25日(周一)

-- 中电控股 公布全年业绩.

-- 三一国际 公布全年业绩.

-- 安踏体育 公布全年业绩.

-- 茂业百货 公布全年业绩.

-- 盈大地产 公布全年业绩.

-- 时代集团控股 公布中期业绩.

-- 布莱克万矿业 公布中期业绩.

-- 美即控股 公布中期业绩.

-- 汉传媒 公布中期业绩.

*2月26日(周二)

-- 亚洲果业 公布中期业绩.

-- 堡狮龙 公布中期业绩.

-- 现代牧业 公布中期业绩.

-- 神州数码 公布第三季度业绩.

-- 依利安达 公布全年业绩.

-- 香港电讯 公布全年业绩.

-- 华艺铜业 公布中期业绩.

-- 新世界百货 公布中期业绩.

-- 新创建 公布中期业绩.

-- TCL多媒体 公布全年业绩.

-- TCL通讯 公布全年业绩.

--14:30 东亚银行 全年业绩记者会.

--09:00 紫金矿业 在中国举行特别股东大会.

--10:30 金山工业 特别股东大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)

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