版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:32 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月20日

* 头版头条:

--今年基本工资月薪可望于4月"解冻",由现行18,780台币上调至19,047台币,调幅1.42%,看好今年国内经济表现,劳委会主委潘世伟昨日三度表示希望"尽快调",今年第3季也将依法召开基本工资审议会,"二调是大期望."

* 其他:

--解决油价攀新高民怨,经济部长张家祝上任第一炮将改革中油浮动油价公式,他昨表示,现行公式确实必须检讨,2至3个月内委由专业团体检讨公式,并提报经济部国营事业绩效改善小组讨论,以昭公信,浮动油价公式检讨可望于上半年定案.

--原本每年农历正月初八、初九会迎来年后第一个招聘高峰的富士康 深圳龙华厂区,今年的节后招聘却一反常态,内外招聘全部暂停,消息人士指出,3月份之前,龙华厂区将不招一人.

--华南金控 旗下华南永昌证券北京代表处近期已获大陆证监会核准,除原本的证券业务连络外,也将做为金控集团总部联络处与窗口,成为首家在大陆设立金控总部的公股金控公司.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐