《台湾报摘》--经济日报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
* 头版头条:
--今年基本工资月薪可望于4月"解冻",由现行18,780台币上调至19,047台币,调幅1.42%,看好今年国内经济表现,劳委会主委潘世伟昨日三度表示希望"尽快调",今年第3季也将依法召开基本工资审议会,"二调是大期望."
* 其他:
--解决油价攀新高民怨,经济部长张家祝上任第一炮将改革中油浮动油价公式,他昨表示,现行公式确实必须检讨,2至3个月内委由专业团体检讨公式,并提报经济部国营事业绩效改善小组讨论,以昭公信,浮动油价公式检讨可望于上半年定案.
--原本每年农历正月初八、初九会迎来年后第一个招聘高峰的富士康 深圳龙华厂区,今年的节后招聘却一反常态,内外招聘全部暂停,消息人士指出,3月份之前,龙华厂区将不招一人.
--华南金控 旗下华南永昌证券北京代表处近期已获大陆证监会核准,除原本的证券业务连络外,也将做为金控集团总部联络处与窗口,成为首家在大陆设立金控总部的公股金控公司.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。