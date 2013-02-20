《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
* 明报: --国美 大股东于香港经营的电器店即将关闭,其于铜锣湾旗舰店舖位原 本月租约83万港元,市场透露业主现加至250万港元放租. --市场消息称,华人置业 将于短期内拆售铜锣湾地标商场铜锣湾地带, 涉及约170个舖位,总楼面约4.5万方尺,总市值约30亿港元. * 星岛日报: --中华煤气 香港公司表示谘询政府后,决定今年4月起将标准收费加价4 .6%. --前海管理局第二次前海建设部际联席会议将于周四(21日)在北京召开,消息指 会议重点讨论前海22条优惠政策的实施细则,其中包括企业进驻前海的条件门槛以及 可享受的优惠政策将是关注的重点. --消息人士称,英皇集团持有的欧化家俬最快于3月中开始公开招股,或于4月正式 挂牌. * 苹果日报: --长实 拆售葵涌雍澄轩酒店,由于存有灰色地带,只有交通银行香港分 行、星展及富邦等三间银行为买家提供一按物业贷款. --中国平安保险 公布,旗下四家附属公司今年1月保费总收 入378.62亿元人民币,按年增长20.95%,按月升94.06%. * 东方日报: --周大福企业董事兼新世界发展 主席郑家纯否认周大福企业有任何收 购或重组计划,亦不涉及父亲兼集团创办人郑裕彤的财产分配. --领汇 行政总裁王国龙称,期望旗下商场租金平均每年加租幅度可以维 持7-8%,此公司已向证监会反映,期望能将旗下过旧的商场拆卸重建. * 文汇报: --南方航空 公布,今年1月份载客量为681.16万人次,同比 下跌5.1%. * 大公报: --莎莎国际 的港澳地区零售业务在新春年初一至初七期间(即2月10日 至16日)的销售额较去年同期上升约30%,同店销售增长20%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。