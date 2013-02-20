《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日

* 明报: --国美 大股东于香港经营的电器店即将关闭,其于铜锣湾旗舰店舖位原 本月租约83万港元,市场透露业主现加至250万港元放租. --市场消息称,华人置业 将于短期内拆售铜锣湾地标商场铜锣湾地带, 涉及约170个舖位,总楼面约4.5万方尺,总市值约30亿港元. * 星岛日报: --中华煤气 香港公司表示谘询政府后,决定今年4月起将标准收费加价4 .6%. --前海管理局第二次前海建设部际联席会议将于周四(21日)在北京召开,消息指 会议重点讨论前海22条优惠政策的实施细则,其中包括企业进驻前海的条件门槛以及 可享受的优惠政策将是关注的重点. --消息人士称,英皇集团持有的欧化家俬最快于3月中开始公开招股,或于4月正式 挂牌. * 苹果日报: --长实 拆售葵涌雍澄轩酒店,由于存有灰色地带,只有交通银行香港分 行、星展及富邦等三间银行为买家提供一按物业贷款. --中国平安保险 公布,旗下四家附属公司今年1月保费总收 入378.62亿元人民币,按年增长20.95%,按月升94.06%. * 东方日报: --周大福企业董事兼新世界发展 主席郑家纯否认周大福企业有任何收 购或重组计划,亦不涉及父亲兼集团创办人郑裕彤的财产分配. --领汇 行政总裁王国龙称,期望旗下商场租金平均每年加租幅度可以维 持7-8%,此公司已向证监会反映,期望能将旗下过旧的商场拆卸重建. * 文汇报: --南方航空 公布,今年1月份载客量为681.16万人次,同比 下跌5.1%. * 大公报: --莎莎国际 的港澳地区零售业务在新春年初一至初七期间(即2月10日 至16日)的销售额较去年同期上升约30%,同店销售增长20%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.