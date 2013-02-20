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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:57 BJT

中港个股: 交通银行拟发行美元有担保票据--IFR

路透2月20日 - 据汤森路透旗下IFR报导,交通银行 已聘任交通银行香港、汇丰、渣打和瑞银渣打为联席全球协调人，并与交银国际和摩根士丹利一起任联席主承销商和联席簿记管理人，共同负责安排其RegS美元有担保票据的发行事宜。

一系列投资者会议将于2月20日起在亚洲和欧洲进行。传闻是一笔5亿美元10年期债券。

发行人料为交银全资附属公司Azure Orbit International Finance，由交通银行香港提供担保。

交通银行的评级为A3／A-／A，而新票据料将获相同评级。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) --整理 林高丽; 审校 曾祥进

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