港报社评: 九巴加价有据,服务差劣无理--信报2月20日

行政会议批准九巴加价4.9%,不少评论“逢加必反”.查九巴上次加价是2011年,至今无论工资、油价或通胀率都有接近双位数的升幅,再考虑到九巴的经营亏损,今次加价无可厚非.反而九巴近年服务水平急降,脱班率大升,值得批评.港府长远宜把专营权拆散重组,以解开巴士服务的死结.

九巴虽提供公共服务,不保证一定赚钱,但随成本持续上涨,确有需要适度提升收费,以维持营运服务.另一大型公交集团港铁根据可加可减机制,过去两年分别加价2.2%和5.4%,估计今年也会加价3%以上.

两铁合并后,加上新建路线,港铁已覆盖了大部分地区,每日载客量由2001年的322万人次,增至去年的410万人次.巴士载客量却由2001年的424万人次,降至去年约370万人次.随着沙中线、港岛西线、港岛南线和观塘延线通车,此消彼长势必扩大.

九巴的专营权将于2017年到期,既然公司意兴阑珊,财务上不断流血,市民不满意,路线重组又陷困局,当局不如顺水推舟,提早部署把专营权拆散重组,分批招标.这除了可引入竞争,促进电动车和创新科技应用,也可解开路线重组的死结,届时九巴或会有兴趣重新入标竞投.

“第3次整体运输研究”的规划,截至216年为止,距今只剩3年,港府有必要尽快启动第4次研究,作为重组巴士专营权及制定未来交通政策的依据.