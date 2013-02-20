港报社评: 九巴加价有据,服务差劣无理--信报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
行政会议批准九巴加价4.9%,不少评论“逢加必反”.查九巴上次加价是2011年,至今无论工资、油价或通胀率都有接近双位数的升幅,再考虑到九巴的经营亏损,今次加价无可厚非.反而九巴近年服务水平急降,脱班率大升,值得批评.港府长远宜把专营权拆散重组,以解开巴士服务的死结.
九巴虽提供公共服务,不保证一定赚钱,但随成本持续上涨,确有需要适度提升收费,以维持营运服务.另一大型公交集团港铁根据可加可减机制,过去两年分别加价2.2%和5.4%,估计今年也会加价3%以上.
两铁合并后,加上新建路线,港铁已覆盖了大部分地区,每日载客量由2001年的322万人次,增至去年的410万人次.巴士载客量却由2001年的424万人次,降至去年约370万人次.随着沙中线、港岛西线、港岛南线和观塘延线通车,此消彼长势必扩大.
九巴的专营权将于2017年到期,既然公司意兴阑珊,财务上不断流血,市民不满意,路线重组又陷困局,当局不如顺水推舟,提早部署把专营权拆散重组,分批招标.这除了可引入竞争,促进电动车和创新科技应用,也可解开路线重组的死结,届时九巴或会有兴趣重新入标竞投.
“第3次整体运输研究”的规划,截至216年为止,距今只剩3年,港府有必要尽快启动第4次研究,作为重组巴士专营权及制定未来交通政策的依据.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。