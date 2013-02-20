港报社评: 买拆售酒店,慎思法律政治风险--经济日报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
港府昨明确表示,关注有发展商拆售旗下酒店单位是否违法,更示意不排除收回物业.此反映发展商虽以较同区住宅折让10%价格拆售酒店单位,买家表面受惠,惟背后牵涉的法律与政治风险不低,买家决定前必须深思. 法律风险方面,发展商称花了1年时间研究拆售酒店的法律问题,认为没违法才出售.惟发展商慎之又慎,正反映当中恐藏不少法律争议,尤其政府早在2003年就修例禁止拆售酒店,只是发展商认为该酒店在修例前落成,地契上没有列明不可拆售,故有灰色地带. 然而,港府为保法律严正,势与发展商掀法律攻防.如在业权问题上,港府昨已警告,若拆售单位未能符合经营酒店的法律规定,有可能收回物业;又如在用途上,若有关单位改作住宅等非酒店用途,甚或只是自行改变装修,港府已指此将要负刑责,恐有牢狱之灾.买家须深究有关业权、使用规限等的法律权责. 政治风险方面,今次事件可能再次唤起不少市民对大财团的不满情绪,若如此立法会议员势必在议会上穷追猛打,迫使政府采取行动以抢民意.建制派与泛民主派议员昨已去信港府,要求官员上立会说明,政治压力将会愈来愈大. 故有关酒店分拆单位的买家,很可能要承受不少法律与政治风险,更要有与港府进行旷日持久纠缠的心理准备.若买家未来要转售单位,更需提防这些风险会否进一步发酵,令物业市值大打折扣,甚至难以脱手. 因此,10%折让价虽吸引,但买家应仔细衡量潜在的法律与政治风险,会否得不偿失,成为事件中的最大输家.
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路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。