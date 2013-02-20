港报社评: 买拆售酒店,慎思法律政治风险--经济日报2月20日

港府昨明确表示,关注有发展商拆售旗下酒店单位是否违法,更示意不排除收回物业.此反映发展商虽以较同区住宅折让10%价格拆售酒店单位,买家表面受惠,惟背后牵涉的法律与政治风险不低,买家决定前必须深思. 法律风险方面,发展商称花了1年时间研究拆售酒店的法律问题,认为没违法才出售.惟发展商慎之又慎,正反映当中恐藏不少法律争议,尤其政府早在2003年就修例禁止拆售酒店,只是发展商认为该酒店在修例前落成,地契上没有列明不可拆售,故有灰色地带. 然而,港府为保法律严正,势与发展商掀法律攻防.如在业权问题上,港府昨已警告,若拆售单位未能符合经营酒店的法律规定,有可能收回物业;又如在用途上,若有关单位改作住宅等非酒店用途,甚或只是自行改变装修,港府已指此将要负刑责,恐有牢狱之灾.买家须深究有关业权、使用规限等的法律权责. 政治风险方面,今次事件可能再次唤起不少市民对大财团的不满情绪,若如此立法会议员势必在议会上穷追猛打,迫使政府采取行动以抢民意.建制派与泛民主派议员昨已去信港府,要求官员上立会说明,政治压力将会愈来愈大. 故有关酒店分拆单位的买家,很可能要承受不少法律与政治风险,更要有与港府进行旷日持久纠缠的心理准备.若买家未来要转售单位,更需提防这些风险会否进一步发酵,令物业市值大打折扣,甚至难以脱手. 因此,10%折让价虽吸引,但买家应仔细衡量潜在的法律与政治风险,会否得不偿失,成为事件中的最大输家.