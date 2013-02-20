港报社评: 巴士线重组涉运输规划,政府有权有责勿靠区会--明报2月20日

行政会议批准九巴加价4.9%,但是未能消除九巴营运困局.据九巴的数据,约70%路线营运亏蚀.由本区优先、罔顾社会整体利益的区议会以政治考虑取舍,结果形成巴士服务效益低、成本高,市民与社会尽成输家的困局.政府要以新思维处理这个问题,首先,运输署必须负起责任,不应把路线重组的话语权交给区议会;其次,要确立一套巴士路线可加可减的客观准则,作为调节巴士服务的依据.有3点供有关方面参考: 一、巴士票价有可加可减机制,巴士路线亦可设立类似机制确定增减.在美国,多个城市的政府运输部门都订定了一些运输规划原则,确保公共交通的效益.数据是客观事实,政府可因应本港特定情况制订机制,让数据说话,按数据决定巴士线去留,可以杜绝政治考虑和不必要争拗. 二、巴士服务重组,要摆脱区议会说了算的局面.九巴和政府仍然要谘询区议会的意见,但是不应该视为唯一参考意见,因为事态涉及社会整体利益;政府可以把重组巴士路线方案,交给立法会交通事务委员会讨论,提高层次,让事态放在全局角度去检验,可以减少只顾区份利益、罔顾社会利益之弊. 三、巴士路线重组之后,必须确保挤出来的资源要反映在巴士票价上,而非成为巴士公司的利润.若市民因为重组路线可以减轻车费开支,政党和政客就不敢再那么自私自利,重组巴士服务的阻力会减少一些.