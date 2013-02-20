港报社评: 巴士线重组涉运输规划,政府有权有责勿靠区会--明报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
行政会议批准九巴加价4.9%,但是未能消除九巴营运困局.据九巴的数据,约70%路线营运亏蚀.由本区优先、罔顾社会整体利益的区议会以政治考虑取舍,结果形成巴士服务效益低、成本高,市民与社会尽成输家的困局.政府要以新思维处理这个问题,首先,运输署必须负起责任,不应把路线重组的话语权交给区议会;其次,要确立一套巴士路线可加可减的客观准则,作为调节巴士服务的依据.有3点供有关方面参考: 一、巴士票价有可加可减机制,巴士路线亦可设立类似机制确定增减.在美国,多个城市的政府运输部门都订定了一些运输规划原则,确保公共交通的效益.数据是客观事实,政府可因应本港特定情况制订机制,让数据说话,按数据决定巴士线去留,可以杜绝政治考虑和不必要争拗. 二、巴士服务重组,要摆脱区议会说了算的局面.九巴和政府仍然要谘询区议会的意见,但是不应该视为唯一参考意见,因为事态涉及社会整体利益;政府可以把重组巴士路线方案,交给立法会交通事务委员会讨论,提高层次,让事态放在全局角度去检验,可以减少只顾区份利益、罔顾社会利益之弊. 三、巴士路线重组之后,必须确保挤出来的资源要反映在巴士票价上,而非成为巴士公司的利润.若市民因为重组路线可以减轻车费开支,政党和政客就不敢再那么自私自利,重组巴士服务的阻力会减少一些.
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路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。