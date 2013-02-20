港报社评: 奇谋卖房,切忌起哄--星岛日报2月20日

葵涌服务式住宅雍澄轩以分拆酒店房间形式出售,吸引大批买家追捧之余,引来避过“双辣税”下变相出售以住宅卖的争议. 对于发展商奇谋卖房,事前做足法律准备工夫,政府目前做法是密切注视,但未有具体行动叫停或干预.香港是法治社会,对于财团的商业活动,当局首要是确保交易和日后运作,不会违反法例,以及符合消费者权益;再者,就是要留意今次卖房反应热烈,会否掀起新一轮住宅炒风,以及卷起酒店卖房潮,令本已颇为吃紧的酒店房间更加供不应求. 以目前阶段,今次分拆酒店房间出售,属于个别情况.拥有酒店的发展商,原打算把旗下几个服务式住宅酒店项目,捆绑成地产信托基金上市,后来发现收益比不上直接拆售房间,于是改变计画. 公众要留意的是,这类酒店物业设施与配套不同一般住宅,而且不受“双辣税”限制,按照常理就算销情反应好,也不能简单就得出住宅一样有得炒的结论. 目前这种卖房方式未见蔚然成风,仍不等如政府可以掉以轻心,要留意酒店房间添上了住宅概念后,会否大受欢迎卷起炒卖风潮,抑或像早前的车位炒卖一轮后偃旗息鼓.当局需要做妥相应部署. 至于市民买酒店房间自住或投资,虽然不受额外印花税法例约束,但是要留意买卖细节和风险,避免起哄.除了政府所提及酒店房间的种种限制,还有银行按揭成数限制比住宅为严,实际投资条件较接近商业楼宇,假如没有相关经验,最好向专业人士如律师等先做谘询,才作出置业决定.