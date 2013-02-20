港报社评: 奇谋卖房,切忌起哄--星岛日报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
葵涌服务式住宅雍澄轩以分拆酒店房间形式出售,吸引大批买家追捧之余,引来避过“双辣税”下变相出售以住宅卖的争议. 对于发展商奇谋卖房,事前做足法律准备工夫,政府目前做法是密切注视,但未有具体行动叫停或干预.香港是法治社会,对于财团的商业活动,当局首要是确保交易和日后运作,不会违反法例,以及符合消费者权益;再者,就是要留意今次卖房反应热烈,会否掀起新一轮住宅炒风,以及卷起酒店卖房潮,令本已颇为吃紧的酒店房间更加供不应求. 以目前阶段,今次分拆酒店房间出售,属于个别情况.拥有酒店的发展商,原打算把旗下几个服务式住宅酒店项目,捆绑成地产信托基金上市,后来发现收益比不上直接拆售房间,于是改变计画. 公众要留意的是,这类酒店物业设施与配套不同一般住宅,而且不受“双辣税”限制,按照常理就算销情反应好,也不能简单就得出住宅一样有得炒的结论. 目前这种卖房方式未见蔚然成风,仍不等如政府可以掉以轻心,要留意酒店房间添上了住宅概念后,会否大受欢迎卷起炒卖风潮,抑或像早前的车位炒卖一轮后偃旗息鼓.当局需要做妥相应部署. 至于市民买酒店房间自住或投资,虽然不受额外印花税法例约束,但是要留意买卖细节和风险,避免起哄.除了政府所提及酒店房间的种种限制,还有银行按揭成数限制比住宅为严,实际投资条件较接近商业楼宇,假如没有相关经验,最好向专业人士如律师等先做谘询,才作出置业决定.
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路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。