港报社评: 九巴路线重组须有时间表--文汇报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
行政会议昨日批准九巴下月17日加价,平均加幅为4.9%.九巴虽面对成本上升营运压力,但是申请加价时经常出现漫天索价的情况,政府应深入研究九巴业务和公司投资回报情况,要求九巴切实根据条件申请加价,避免加剧加风.九巴减省成本的出路在于路线重组,但是过去推行时进度缓慢,政府须就路线重组定出时间表,避免计划一再拖延.地区亦应从整体利益出发,支持路线重组工作. 九巴若要降低营运成本,重组巴士路线是根本出路,政府大力推行区域性巴士路线重组势在必行.九巴表示,现时行走的约400条巴士路线中,55%的巴士线有迫切需要重组或优化.巴士路线重叠,不但影响营运效益,而且变相把成本转嫁予市民承担.然而,巴士公司为减省成本提交路线重组计划时,通常得不到区议会支持而搁置,政府和九巴过去谘询地区时亦屡遇阻力,路线重组进展缓慢,成效不彰. 但是,重组路线可提高巴士网络效益、纾缓加价压力、改善空气质素,值得大力推行.政府应定出时间表,就路线重组方案开列硬指标,以加快推动巴士路线重组计划,避免计划一再耽搁.政府应与九巴共同制定更多重组路线可行方案和替代计划,释除市民对减少路线的疑虑,各区区议会亦应与政府及九巴继续沟通,从公共运输及环保整体利益出发,推动路线重组工作.
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路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。