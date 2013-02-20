港报社评: 九巴路线重组须有时间表--文汇报2月20日

行政会议昨日批准九巴下月17日加价,平均加幅为4.9%.九巴虽面对成本上升营运压力,但是申请加价时经常出现漫天索价的情况,政府应深入研究九巴业务和公司投资回报情况,要求九巴切实根据条件申请加价,避免加剧加风.九巴减省成本的出路在于路线重组,但是过去推行时进度缓慢,政府须就路线重组定出时间表,避免计划一再拖延.地区亦应从整体利益出发,支持路线重组工作. 九巴若要降低营运成本,重组巴士路线是根本出路,政府大力推行区域性巴士路线重组势在必行.九巴表示,现时行走的约400条巴士路线中,55%的巴士线有迫切需要重组或优化.巴士路线重叠,不但影响营运效益,而且变相把成本转嫁予市民承担.然而,巴士公司为减省成本提交路线重组计划时,通常得不到区议会支持而搁置,政府和九巴过去谘询地区时亦屡遇阻力,路线重组进展缓慢,成效不彰. 但是,重组路线可提高巴士网络效益、纾缓加价压力、改善空气质素,值得大力推行.政府应定出时间表,就路线重组方案开列硬指标,以加快推动巴士路线重组计划,避免计划一再耽搁.政府应与九巴共同制定更多重组路线可行方案和替代计划,释除市民对减少路线的疑虑,各区区议会亦应与政府及九巴继续沟通,从公共运输及环保整体利益出发,推动路线重组工作.