港报财经评论: 划时代投资项目--信报2月20日

划时代投资项目 /习广思 股市高处不胜寒,每有风吹草动,难免有所惊动.人行展开300亿元人民币正回购操作,是7个月来首次重启,央行告别逆回购,立即被市场解读为”收水”动作,拖累A股急跌.然而,这也要考虑到假期因素,农历假期前央行投放的巨额逆回购资金陆续回笼,意味着大量资金回流到银行体系,央行在长假后进行正回购操作,只是惯常操作而已.另外,近年海外资金有流出中港股市迹象,尤其在美国上市的中资股ETF交投转淡.两项消息拖累港股下跌,也反映市场对”水”极为敏感,“收水”或”资金逆转”均会打击股市情绪.资金进出固然影响股市表现,但蛇年中港股市依然有”水”,只要中国中国内地经济回稳,不像去年般再次出现”硬着陆”的隐忧,环球资金很大机会继续在中港股市搵食.故此,大调整仍然为投资者带来吸纳机会. 事实上,在这轮股市回升浪中,中国内地资金以海资为首,但海资配置及追货早已完成,要资金再增持必须要有重新评估因素出现,现阶段还有什么能令分析员进一步调高中资股?一是政策,二是盈利.前者在两星期后将更明朗,后者中资股将进入业绩高峰期.中国内地政策酿变,尽管带来政策憧憬空间,但也隐约带来调控担忧,市场忧虑内房调控、打击贪腐,加上内险保费增长没有起色,中资重磅股再一次大调整.恒指昨天开市后下跌,午后在A股拖累下跌幅加深,收报23,143点,下跌238点.大市成交额651亿,沽空比率10.8%.重磅中资股调整压力不轻,尤其是国寿 及内银股技术走势转差,恒指下试50天线,现时仍处于整固格局,23,000点这个堡垒尚未被打破. 昨日港股下跌颇为全面,全日有近1,000只股份下跌,但细心地看,它只是延续早前大市逐批调整的情况.大市调整尾段,强势股在2月初开始回落,昨日沽压最重的仍是这批强势股,特别是濠赌股、内银股及券商股等,大市整固仍未结束.长实 放弃原来的分拆上市计划,把酒店项目直接出售,65伙在前日沽清.在商言商,这是大地主另一财技示范,长实也毫不掩饰地把理由说得明白,对发展商来说,就是直接出售的利益多过分拆上市,而且不受政府”双辣招”影响.市场的评论直指这个奇招是走”法律罅”,也是与政府”对着干”.然而,发展商当然事前做好法律条文研究,类似道德性讨论已变得没有意义,只是说明楼市制度存有太多漏洞让商人有机可乘.上有政策,下有对策. 欧罗必须守稳1.3305 /苏子 欧罗兑美元已连续三个交易天在亚洲市以1.3350水平附近开市,而上周五及本周初汇价均在日线图以十字星的待变形态收市,至于高低波幅则不足100点子,大部分时间主要在1.3330-1.3370间争持,即市走势全无方向可言.上述情况反映欧罗兑美元正处于暴风雨前夕,随时往某个方向作出重大突破,展开单边趋势市.欧罗兑美元自去年11月13日的1.2660低位开始展开新一轮上升浪,期间升至去年12月19日的1.3309高位后,曾遇上严峻阻力并作出调整,于本月4日微破1.30心理关口,触及1.2997低位后才能再次重拾升势.留意欧罗兑美元于上月11日升破去年12月19日的1.3309高位阻力后,并未能出现破位急升的情况,汇价反而在1.3255-1.3405区域争持了10个交易天才能顺利破关而上,此区域已成为重要支持区. 上周五欧罗兑美元曾低见1.3305水平,此低位刚好是50天SMA支持及与去年12月19日的1.3309高位阻力相若,此阻力已成为汇价目前回落时的重要支持位,若失守,预料将继续下试上述的1.3255-1.3405争持区的底部支持.1.3255的底部支持可说是不容有失.加上它与20天保历加通道的底部支持相若,因此,若成功破关而下,则在技术上已出现多重突破,后市欧罗兑美元的走势将极不乐观,预料100天SMA的1.3115关键支持势必面临严峻考验. 另外,必须留意欧罗兑美元于过去个多月来在1.3255水平以上正呈现一个不利后市的头肩顶形态,故相信,后市欧罗兑美元成功破关而下后,届时100天SMA支持有甚高机会不保,随后将继续往下寻底.美元兑日圆未能借助G20会议的利好声明内容顺利突破上周初的94.42高位,本周初高位仅见94.20便乏力再升,令日线图上呈现近似射击之星及双顶的不利形态.短线而言,美元兑日圆若乏力再升及高收,反而更向下成功跌破20天SMA关键支持,将是一个重要短期见顶讯号,预料汇价后市将下试50天SMA支持.