港报财经评论: 划时代投资项目--信报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
划时代投资项目 /习广思 股市高处不胜寒,每有风吹草动,难免有所惊动.人行展开300亿元人民币正回购操作,是7个月来首次重启,央行告别逆回购,立即被市场解读为”收水”动作,拖累A股急跌.然而,这也要考虑到假期因素,农历假期前央行投放的巨额逆回购资金陆续回笼,意味着大量资金回流到银行体系,央行在长假后进行正回购操作,只是惯常操作而已.另外,近年海外资金有流出中港股市迹象,尤其在美国上市的中资股ETF交投转淡.两项消息拖累港股下跌,也反映市场对”水”极为敏感,“收水”或”资金逆转”均会打击股市情绪.资金进出固然影响股市表现,但蛇年中港股市依然有”水”,只要中国中国内地经济回稳,不像去年般再次出现”硬着陆”的隐忧,环球资金很大机会继续在中港股市搵食.故此,大调整仍然为投资者带来吸纳机会. 事实上,在这轮股市回升浪中,中国内地资金以海资为首,但海资配置及追货早已完成,要资金再增持必须要有重新评估因素出现,现阶段还有什么能令分析员进一步调高中资股?一是政策,二是盈利.前者在两星期后将更明朗,后者中资股将进入业绩高峰期.中国内地政策酿变,尽管带来政策憧憬空间,但也隐约带来调控担忧,市场忧虑内房调控、打击贪腐,加上内险保费增长没有起色,中资重磅股再一次大调整.恒指昨天开市后下跌,午后在A股拖累下跌幅加深,收报23,143点,下跌238点.大市成交额651亿,沽空比率10.8%.重磅中资股调整压力不轻,尤其是国寿 及内银股技术走势转差,恒指下试50天线,现时仍处于整固格局,23,000点这个堡垒尚未被打破. 昨日港股下跌颇为全面,全日有近1,000只股份下跌,但细心地看,它只是延续早前大市逐批调整的情况.大市调整尾段,强势股在2月初开始回落,昨日沽压最重的仍是这批强势股,特别是濠赌股、内银股及券商股等,大市整固仍未结束.长实 放弃原来的分拆上市计划,把酒店项目直接出售,65伙在前日沽清.在商言商,这是大地主另一财技示范,长实也毫不掩饰地把理由说得明白,对发展商来说,就是直接出售的利益多过分拆上市,而且不受政府”双辣招”影响.市场的评论直指这个奇招是走”法律罅”,也是与政府”对着干”.然而,发展商当然事前做好法律条文研究,类似道德性讨论已变得没有意义,只是说明楼市制度存有太多漏洞让商人有机可乘.上有政策,下有对策. 欧罗必须守稳1.3305 /苏子 欧罗兑美元已连续三个交易天在亚洲市以1.3350水平附近开市,而上周五及本周初汇价均在日线图以十字星的待变形态收市,至于高低波幅则不足100点子,大部分时间主要在1.3330-1.3370间争持,即市走势全无方向可言.上述情况反映欧罗兑美元正处于暴风雨前夕,随时往某个方向作出重大突破,展开单边趋势市.欧罗兑美元自去年11月13日的1.2660低位开始展开新一轮上升浪,期间升至去年12月19日的1.3309高位后,曾遇上严峻阻力并作出调整,于本月4日微破1.30心理关口,触及1.2997低位后才能再次重拾升势.留意欧罗兑美元于上月11日升破去年12月19日的1.3309高位阻力后,并未能出现破位急升的情况,汇价反而在1.3255-1.3405区域争持了10个交易天才能顺利破关而上,此区域已成为重要支持区. 上周五欧罗兑美元曾低见1.3305水平,此低位刚好是50天SMA支持及与去年12月19日的1.3309高位阻力相若,此阻力已成为汇价目前回落时的重要支持位,若失守,预料将继续下试上述的1.3255-1.3405争持区的底部支持.1.3255的底部支持可说是不容有失.加上它与20天保历加通道的底部支持相若,因此,若成功破关而下,则在技术上已出现多重突破,后市欧罗兑美元的走势将极不乐观,预料100天SMA的1.3115关键支持势必面临严峻考验. 另外,必须留意欧罗兑美元于过去个多月来在1.3255水平以上正呈现一个不利后市的头肩顶形态,故相信,后市欧罗兑美元成功破关而下后,届时100天SMA支持有甚高机会不保,随后将继续往下寻底.美元兑日圆未能借助G20会议的利好声明内容顺利突破上周初的94.42高位,本周初高位仅见94.20便乏力再升,令日线图上呈现近似射击之星及双顶的不利形态.短线而言,美元兑日圆若乏力再升及高收,反而更向下成功跌破20天SMA关键支持,将是一个重要短期见顶讯号,预料汇价后市将下试50天SMA支持.
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路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。