港报财经评论: 蓝筹业绩期,随时有惊喜--经济日报2月20日

蓝筹业绩期,随时有惊喜 /林瑞芬 受A股拖累,恒指昨收23,143点,跌1.02%.国指收11,525,跌1.8%,大市成交额651亿港元.大势调整不算意外,2月初早有伏线,只是后市调整浪点行法,又是要认真研究一番,是试23,000、22,500或是22,000.本周一、二恒指确认反弹受制20天线23,500回挫,反映向上阻力大,短线回试50天线23,000机会提升.牛证集结于22,800-23,200,已试穿23,200开始杀牛,跌穿23,000试22,800尽收牛证更妙.大市回吐之势保持克制,调整浪可能要等到各大蓝筹或国企公布业绩后,股民此刻只有耐心,等待值博价位出现然后收集.下周开始蓝筹股港交所 、新世界 、新地 、友邦保险 及东亚银行 等陆续公布中期、末期业绩,市场焦点尽在业绩上. 将于下周三公布全年业绩之港交所,预期难有惊喜.据彭博综合预测,截至2012年12月底止,港交所每股盈利倒退16%,至3.955港元,倒退原因,一来去年IPO规模大减.二来,头三季大市交投不畅旺,自美国推出QE3后,港股交投才有所起色,大市日均成交额从2012年8月的437亿港元,增至2013年1月的780亿港元,这不能扭转2012年全年大部分交投低迷之影响.据统计,2012年度港交所日均成交额下跌23%,至537亿港元.收购LME短暂亦未能带来重大盈利贡献.港交所昨收144.7港元,技术分析而言,152港元左右暂筑短期顶正进行整固,只要盈利倒退幅度符预期,可望于50天线140港元附近建支持点. 论盈利可能向好的惊喜度,同于下周三公布业绩的友邦,比港交所应更有看头.证券商已陆续作出绩前点评,基本上,统计偏好,如法巴预计友邦截至去年11月底止全年税前盈利将按年升67%,目标价40.36港元.建银国际亦预料友邦纯利增速达67%,至26.71亿美元,目标价35.5港元.对友邦最牛的盈利预测要数汇丰,估2012年度纯利增长86%,至29.82亿美元,目标价由35港元调升至40港元.综合市场认为,一来受惠去年第4季股债市场优于预期的表现,投资回报率攀高.二来,据汇丰研究指出,引监早年新加坡、中国及印尼推出下一代单位相连寿险保险经验所得,相关新业务之边际利润率较高,由此可以提升到新业务价值,预计香港亦会推行相关产品,将带动新业务价值.三来,保费料于去年第4季强劲增长,因泰国之业务已从2011年之水灾后复苏过来.刚完成并购的ING马来西亚业务,料亦对保费增长及新业务价值增长有所贡献. 人行收水,大市调整 /余少文 人民银行八个月来重启正回购操作,加上中国内地部分城市收紧住房公积金贷款,令市场担心中国会收紧市场流动性,累及中港股市昨日急挫,但利淡消息在全国两会召开前涌现,有助股市健康调整,然后迎接下一个升浪.上证综合指数昨日跌穿2,400点,蛇年首两个交易日都下跌,累及国企指数失守11,600点,全日跌209点或1.8%,收11,525点,成交额增加至146亿港元,只有10%主板H股可以逆市上升.而红筹指数也跌81点或1.7%,收4,586点,成交额46亿港元,内房、内银和保险股为灾区所在.其实,人民银行周一对一级交易商只开展28天和91天期正回购操作的询量,没有往常般开展逆回购操作询量,是A股蛇年复市首日先升后跌的主要原因之一,昨日确认央行进行28天正回购操作,交易额和中标利率分别为300亿元人民币和2.75%,是近八个月来央行再进行正回购操作. 逆回购操作一向被视为放水行为,去年6月进行最后一次正回购操作后,6月底开始长达近八个月逆回购操作,尤其去年底大量增加逆回购额,成为A股显着走高原因之一.到农历新年前一周,更分别进行4,500亿和4,100亿元人民币逆回购操作,是历来最大单日及一周逆回购额,期限为14天,刚好今周到期,故央行本周开始收紧资金是预期的事.只是再加上正回购操作,虽然只是300亿元人民币,已反映央行收紧流动性的决心.当然,央行重启正回购操作后,银行同业拆息见稳定而没有显着上升,7天期拆息2.9490%,或是市场计入周四到期的4,100亿元人民币逆回购后,市场仍有3,800亿元流人民币动性,关注正回购操作会否持续下去,若然明日继续正回购,将进一步收紧市场流动性,拆息预料会上升,A股可能要再跌. 曾预期央行未来半年不会减息或下调存款准备金率,只是估不到中国提早在农历新年假期结束便立即出招,显示中国非常担心通胀升温,尤其输入性通胀,因为日本跟欧美齐齐推动量化宽松,全球资金泛滥会持续下去,故要防患于未然.不过,正面而言,上证去年12月低见1,949点后回升,走势是拾级而上,急升后横行整固再升,加上3月是全国人大和政协会议召开,以及上市公司业绩披露期,往往是大户炒作主题,目前调整可为3月回升带来更大动力,因为可以先行消化早前低位入市而获利的沽压.