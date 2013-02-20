港报财经评论: 蓝筹业绩期,随时有惊喜--经济日报2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
蓝筹业绩期,随时有惊喜 /林瑞芬 受A股拖累,恒指昨收23,143点,跌1.02%.国指收11,525,跌1.8%,大市成交额651亿港元.大势调整不算意外,2月初早有伏线,只是后市调整浪点行法,又是要认真研究一番,是试23,000、22,500或是22,000.本周一、二恒指确认反弹受制20天线23,500回挫,反映向上阻力大,短线回试50天线23,000机会提升.牛证集结于22,800-23,200,已试穿23,200开始杀牛,跌穿23,000试22,800尽收牛证更妙.大市回吐之势保持克制,调整浪可能要等到各大蓝筹或国企公布业绩后,股民此刻只有耐心,等待值博价位出现然后收集.下周开始蓝筹股港交所 、新世界 、新地 、友邦保险 及东亚银行 等陆续公布中期、末期业绩,市场焦点尽在业绩上. 将于下周三公布全年业绩之港交所,预期难有惊喜.据彭博综合预测,截至2012年12月底止,港交所每股盈利倒退16%,至3.955港元,倒退原因,一来去年IPO规模大减.二来,头三季大市交投不畅旺,自美国推出QE3后,港股交投才有所起色,大市日均成交额从2012年8月的437亿港元,增至2013年1月的780亿港元,这不能扭转2012年全年大部分交投低迷之影响.据统计,2012年度港交所日均成交额下跌23%,至537亿港元.收购LME短暂亦未能带来重大盈利贡献.港交所昨收144.7港元,技术分析而言,152港元左右暂筑短期顶正进行整固,只要盈利倒退幅度符预期,可望于50天线140港元附近建支持点. 论盈利可能向好的惊喜度,同于下周三公布业绩的友邦,比港交所应更有看头.证券商已陆续作出绩前点评,基本上,统计偏好,如法巴预计友邦截至去年11月底止全年税前盈利将按年升67%,目标价40.36港元.建银国际亦预料友邦纯利增速达67%,至26.71亿美元,目标价35.5港元.对友邦最牛的盈利预测要数汇丰,估2012年度纯利增长86%,至29.82亿美元,目标价由35港元调升至40港元.综合市场认为,一来受惠去年第4季股债市场优于预期的表现,投资回报率攀高.二来,据汇丰研究指出,引监早年新加坡、中国及印尼推出下一代单位相连寿险保险经验所得,相关新业务之边际利润率较高,由此可以提升到新业务价值,预计香港亦会推行相关产品,将带动新业务价值.三来,保费料于去年第4季强劲增长,因泰国之业务已从2011年之水灾后复苏过来.刚完成并购的ING马来西亚业务,料亦对保费增长及新业务价值增长有所贡献. 人行收水,大市调整 /余少文 人民银行八个月来重启正回购操作,加上中国内地部分城市收紧住房公积金贷款,令市场担心中国会收紧市场流动性,累及中港股市昨日急挫,但利淡消息在全国两会召开前涌现,有助股市健康调整,然后迎接下一个升浪.上证综合指数昨日跌穿2,400点,蛇年首两个交易日都下跌,累及国企指数失守11,600点,全日跌209点或1.8%,收11,525点,成交额增加至146亿港元,只有10%主板H股可以逆市上升.而红筹指数也跌81点或1.7%,收4,586点,成交额46亿港元,内房、内银和保险股为灾区所在.其实,人民银行周一对一级交易商只开展28天和91天期正回购操作的询量,没有往常般开展逆回购操作询量,是A股蛇年复市首日先升后跌的主要原因之一,昨日确认央行进行28天正回购操作,交易额和中标利率分别为300亿元人民币和2.75%,是近八个月来央行再进行正回购操作. 逆回购操作一向被视为放水行为,去年6月进行最后一次正回购操作后,6月底开始长达近八个月逆回购操作,尤其去年底大量增加逆回购额,成为A股显着走高原因之一.到农历新年前一周,更分别进行4,500亿和4,100亿元人民币逆回购操作,是历来最大单日及一周逆回购额,期限为14天,刚好今周到期,故央行本周开始收紧资金是预期的事.只是再加上正回购操作,虽然只是300亿元人民币,已反映央行收紧流动性的决心.当然,央行重启正回购操作后,银行同业拆息见稳定而没有显着上升,7天期拆息2.9490%,或是市场计入周四到期的4,100亿元人民币逆回购后,市场仍有3,800亿元流人民币动性,关注正回购操作会否持续下去,若然明日继续正回购,将进一步收紧市场流动性,拆息预料会上升,A股可能要再跌. 曾预期央行未来半年不会减息或下调存款准备金率,只是估不到中国提早在农历新年假期结束便立即出招,显示中国非常担心通胀升温,尤其输入性通胀,因为日本跟欧美齐齐推动量化宽松,全球资金泛滥会持续下去,故要防患于未然.不过,正面而言,上证去年12月低见1,949点后回升,走势是拾级而上,急升后横行整固再升,加上3月是全国人大和政协会议召开,以及上市公司业绩披露期,往往是大户炒作主题,目前调整可为3月回升带来更大动力,因为可以先行消化早前低位入市而获利的沽压.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。