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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆缺乏上升动力,尽管有利多因素支撑

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* 美元/日圆稍早在日本公布贸易数据后升至93.83,随后走低

* 薪酬结算日(gotobi)对美元/日圆有需求,但同时存在一些出口商卖盘

* 93.50附近再度出现买兴,下方挂有买单

* 93.30下方有停止单,93.00下方有更多

* 目前阻力位在94.00,上方有一些停止单.(完)

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