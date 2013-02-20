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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:33 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆仍受买盘支撑,欧元/美元触发停止单提供帮助

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* 欧元兑日圆获得不错的买盘支撑,受薪酬结算日需求、日本贸易数据欠佳和欧元兑美元停止单的影响

* 尽管美元兑日圆走疲,欧元兑美元在1.3400上方的停止单帮助欧元兑日圆持续获得买盘支撑

* 目前欧元兑日圆在亚洲交易时段高位125.76下方持稳

* 125.00附近存在买兴,而且从该水准往下一直到124.50的一路挂有买单.(完)

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