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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:29 BJT

投行观点: 瑞银调升中石油H股评级至"买入",目标价升至13.3港元

路透香港2月20日 - 投行瑞银的报告称,将中国最大石油及天然气生产商--中国石油 H股的投资评级由"中性"调至"买入",目标价亦由11.8港元升至13.3港元.

瑞银分析师Peter Gastreich在报告中指出,中石油自去年中以来股价表现落后,但相信市场上大部分的负面情绪已经得到反映,因分析师对公司2012年度每股盈利预测已下调约22%,同时国内天然气价上调的不确定性亦在股价中得到反映.

中石油H股周三开高0.96%,报10.54港元.(完) (记者 雷美珍; 审校 黄凯)

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