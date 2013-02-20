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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:41 BJT

路透基点: 中国燃气寻求三年期3亿美元贷款

路透香港2月19日 - 汤森路透旗下基点报导,知情人士透露,中国燃气控股有限公司寻求三年期3亿美元贷款融资.

据消息人士,野村在协调该贷款计划,此次贷款可能提供固息和浮息供承贷方选择.

消息人士表示,料在3月初进行实地考察,贷款资金将用于一般性企业经营目的.

2008年5月,中国燃气签署了一项1亿美元的六年期贷款计划,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码100个基点,先付费用40至80个基点.

中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施,并在中国输送天然气,该公司股东股东基础呈多样化,其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行.(完) (编译 李爽; 审校 孙茉莉)

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