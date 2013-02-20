更新版 1-中国公开市场: 一级交易商可续报正回购需求,28天品种料相对受青睐

* 公开市场一级交易商可续报正回购需求

* 资金虽宽,但目前正回购需求有限

* 相对而言,28天品种料受青睐 (新增交易员评论等内容)

路透上海2月20日 - 继中国人民银行周二重启正回购后,今日公开市场一级交易商可继续上报正回购需求.与此前正回购频繁操作时周四一般仅进行91天品种不同,明日仍有可能继续进行28天品种.

交易员指出,目前资金面虽较为宽松,但除大型银行外的多数机构对参与正回购的意愿较为有限.相对于期限较长的91天品种而言,28天期料相对更受青睐.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限仍包括28天和91天.此前周二央行暂停了例行的逆回购,而仅进行了300亿元人民币的28天期正回购操作,为时隔近八个月以来的首次重启.

华南一银行交易员称,"91天(正回购)冻结很久啊."

据去年上半年正回购操作频繁的时段情况看,央行公开市场一般于周二进行28天期正回购,周四进行91天期正回购.对应报需求的情况为,周一可报28天和91天两种,周三仅报91天期一种.

业内人士指出,除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月可能明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行重启正回购的背后推手.尽管央行此番变招让人有些意外,但他们认为这并不意味着政策收紧.

为应对春节长假现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,春节前一周净投放量达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.

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