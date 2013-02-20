更新版 1-中国公开市场: 一级交易商可续报正回购需求,28天品种料相对受青睐

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
* 公开市场一级交易商可续报正回购需求
* 资金虽宽,但目前正回购需求有限
* 相对而言,28天品种料受青睐 (新增交易员评论等内容)
路透上海2月20日 - 继中国人民银行周二重启正回购后,今日公开市场一级交易商可继续上报正回购需求.与此前正回购频繁操作时周四一般仅进行91天品种不同,明日仍有可能继续进行28天品种.
交易员指出,目前资金面虽较为宽松,但除大型银行外的多数机构对参与正回购的意愿较为有限.相对于期限较长的91天品种而言,28天期料相对更受青睐.
业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限仍包括28天和91天.此前周二央行暂停了例行的逆回购,而仅进行了300亿元人民币的28天期正回购操作,为时隔近八个月以来的首次重启.
华南一银行交易员称,"91天(正回购)冻结很久啊."
据去年上半年正回购操作频繁的时段情况看,央行公开市场一般于周二进行28天期正回购,周四进行91天期正回购.对应报需求的情况为,周一可报28天和91天两种,周三仅报91天期一种.
业内人士指出,除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月可能明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行重启正回购的背后推手.尽管央行此番变招让人有些意外,但他们认为这并不意味着政策收紧.
为应对春节长假现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,春节前一周净投放量达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。