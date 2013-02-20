专栏节选 :在低基期市场淘金,蛇年投资第一课--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月21日出版的当期「老谢开讲」专栏) 今年的年假特别长，台股在二月六日封关，一直到二月十八日开红盘，其间足足休了十一天长假，成为全世界休市最长的金融市场。不过这么长的金融市场封关，却可以好整以暇看看全世界金融市场的变化。蛇年开始了，你未来一年的投资战略，站好位置了吗？

进入蛇年，全球股市出现的第一个现象是高档盘旋震荡格局，指数涨跌都不大。例如，在台股封关这段期间，美国股市正常交易，但是在台股封关的十一天当中，道琼指数只小涨三十七．七一点，涨幅是○．二七％；标准普尔五○○上涨十．四点，涨幅○．六八％；那斯达克上涨二十六．九点，涨幅是○．八五％。欧洲股市的德国只涨三点；法国约涨了六十点；英国涨了近百点；只有瑞士上涨一六三．五二点，涨幅二．二％，表现相对出色。

**资金转往风险性资产,股市表现相对佳**

亚洲股市以东协市场表现最抢眼，菲律宾、印尼都频创历史新高。在台股红盘首日，印尼股市写下四六三○．四点的历史天价；菲律宾也创了六五八二．五一点的历史天价；泰国去年第四季的ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率写下一八．九％的年成长，创了二十年来新纪录；泰国股市涨到一五二八．五六点，也创下一九九四年以来的新高纪录。另外，日圆劲贬的势头缓和，韩国股市乘势反弹，在台股休市这段期间，韩国股市涨了一．五五％；香港股市在二月十四日即开红盘，两个交易日恒生指数涨了二二九．四点，涨幅○．九八％，国企股上涨一九五．四二点，涨了一．六七％。

从这个现象来看，除了亚洲新兴国家表现相对出色，大多数成熟国家股市都进入高档震荡的格局，涨跌幅度都不大，主要是二○一三年开年以来全球股市涨幅都不小。例如，道琼指数涨到一四○三八．九七点，距离金融海啸前创下的历史天价一四一九八．一点，只相差一五九．一三点；标准普尔五○○连涨七周，涨幅逾八％，也创下一一年一月以来最长的连续上涨天数；标普最高涨到一五二四．六九点，距离金融海啸之前的天价纪录一五七六．○九点也相距很近，美国股市成了最典型的高基期市场。

过去一周，全世界主要市场的基金资金流向，很明显从美国净流出三十四．○三亿美元，而全球主要新兴市场则是净流入二十．八六亿美元，进入蛇年，全世界聪明钱正在积极寻找新的猎物，资金的配置也出现了一些显着的变化。蛇年最显着的特征是全球恐慌指数一直下跌，已跌进金融海啸前最安稳的位置；换句话说，投资人受到金融海啸、欧债危机、恐怖袭击的恐慌情结，已随着股市好表现降到最低点。

ＶＩＸ指数（波动指数）频频探底，也让全球投资人信心大增。一二年ＭＳＣＩ全球指数上涨十六．九点，而债券投资回报只达五．七三％，意味投资市场出现了罕见股市表现优于债市的局面，投资人恐慌意识降到最低，也代表了蛇年有更多投资人会把自己手上的钱，从避险性资产转向风险性资产，股市的表现优于美元、黄金、白银。

一二年ＧＳＣＩ（高盛商品指数）的原物料指数小涨○．五％，进入一三年，原物料依然呈现颓势。黄金在台股封关期间一度跌破一千六百美元关卡；金价在一一年一度创下一九二三．七美元的历史天价，这两年金价已无力再越雷池一步。虽然很多专家看好全球货币战争再起，金价今年上看二千四百美元，长线有人看五千美元，甚至是一万美元；但是黄金已连续上涨十二年，去年金价全年拉出六．二％的涨幅，但已是强弩之末。

二月十八日金价收盘一六○九．七美元；白银更跌破三十美元关卡，收在二十九．九四美元，白银从四十九．九八美元跌下来，在技术面已是弱势，只有白金逆势走高。从大格局来看，ＶＩＸ续创新低，黄金、白银避险的角色弱化，虽然欧、美、日央行极度印钞票，但金价强度已转弱很多。

**油、金价格走软,原物料也有跌幅**

除了黄金、白银，油价也出现高档震荡局面，外资机构预测因为页岩气的有效开发，油价长线看跌到八十美元。二月十八日纽约油价收盘九十五．四八美元，北海布兰特原油收盘是一一七．四美元，杜拜原油收盘是一一三．六二美元，与○八年纽约油价涨到一四七．二一美元天价相较，已经是相差十万八千里。只是国际油价偏软，台湾的油价却创了历史新高，成了很大的讽刺。

○八年五月十九日，也是扁政府结束那一天，国际油价每桶一二六．二九美元，当时新台币汇价是三十．五八四元兑一美元，九五无铅汽油每公升是新台币三十．六六元；现在国际油价与○八年相去甚远，新台币汇价也在三十元以内，但是，国际油价走跌，中油反映成本，台湾的油价却连创历史新高，这是很特殊的景象。

除了油、金价格走软外，最显着的是黄豆、小麦、玉米在高档震荡，但与民生必需品连结很大的糖价及咖啡，都出现相当大的跌幅。咖啡每磅从最高的三○六．二五美分跌到一三九．八五美分；糖价更是从三十六．○八美分惨跌到十七．七三美分，跌价都超过五成。假如以ＣＲＢ指数（商品研究局期货价格指数）来看，目前的位置距历史高档位置甚远。ＣＲＢ指数在○七年创了四七三．九七点的历史天价，如今只有二九八．四五点，这显示全世界经过连续ＱＥ（量化宽松货币政策），钞票印了满天，但通膨并没有出现。

那么以ＶＩＸ指数从八十九．五三点的最高点一路跌到十二．四六点，几乎回到金融海啸前最低位置来看，全球投资人对金融海啸、欧债危机掀起的恐慌已降到最低点；这时候资金开始会积极寻找猎物，最显而易见的就是大家在低基期的标的寻找新的机会。

美股是高基期、高档震荡最典型的代表，未来美股可能会有很长一段时间在一万三千到一万四千点间盘旋。乍看美股指数空间不大，但是很多高基期股正悄悄回档，以个股来看，苹果是高基期股的典范，苹果股价连涨了十几年，一直到去年九月才从七○五．○七美元回档到四三五美元。过去大涨的麦当劳、耐吉、沃尔玛都进入回档修正期，取而代之的是辉瑞、宝硷、娇生、迪士尼的崛起。

**中国深沪股市、希腊今年将表现亮眼**

全球高基期的个股回档，这些年涨得多的市场也逐渐露出疲态。最具代表性的是土耳其股市，最高涨到八六七八七．一五点，最低回档到七六六三○．四四点，回档修正一一．七％；墨西哥股市从最高的四八○七五．○四点回档到四三七○五．四六点，也回档修正九．一％。过去金砖四国威名显赫，但除了一二年全球表现敬陪末座的中国股市出现绝地大反攻行情，巴西经济去年陷入瓶颈，最近股市下跌八．五九％；俄罗斯股市也因油价疲弱，回档四．三三％。亚洲股市表现出色，但印度股市最近回档修正四．○六％。这个情况显示涨势持久的高基期市场，今年面临大回档修正的压力。

在没有系统性大风险，又资金泛滥的情况下，资金开始从低基期的市场攻城掠地。从一二年第四季起，低基期、最具翻扬的市场是中国深沪Ａ、Ｂ股，具代表性的是上证从一九四九．四五七点涨到二四四四．八点，两个月内拉出二五．四％的涨幅。深圳Ｂ股因有中集、万科Ｂ转Ｈ计画，造成深圳Ｂ股大幅上扬，去年十月以来，深圳Ｂ股大涨六成以上，这是低基期市场绝地大反攻的显着例子。

从中国深沪股市出发，一三年低基期市场绝地大反攻的另一个代表性市场是希腊。这个欧猪国家在欧债危机中，股市暴跌逾九成，去年中，希腊股市最低跌到四七一．三五点，今年最高涨到一○五二．八三点，半年来大涨一二三．三六％，这是今年全球股市表现最亮眼的市场之一。

亚洲另一个代表性的落后补涨市场是越南。胡志明股市在○七年一度涨到一一七○．六七点，但是越南币贬值，加上外资撤离，○九年胡志明股市最惨跌到二三四．六六点，胡志明股市暴跌八成。从○九年迄今，大多数东协国家股市都纷纷创历史新高，而越南股市依然一蹶不振，河内股市最低跌到五十．三三点。但是去年十一月起，越南股市跟上中国脚步，胡志明股市从三七二．三九点弹升到四九七．八七点，河内股市从五十．三三点涨到六十七点，都有跌深反弹的强力表现。

在恐慌情绪快速降温中，热钱从避险资产跑出来，开始在过去表现平淡、跌势的市场中找机会，只要有一个引爆点出来，股市就会产生一大波段的上涨，日本股市是很典型的例子。过去二十年，日本受困于泡沫经济调整，日经指数跌多涨少；但是去年十月安倍在选举中喊出让日圆贬值的口号，在安倍当选之后，日圆果然出现急贬走势，日经指数也出现了一大段行情，日经从八四八八．一四点大涨到一一四九八．四二点，涨幅超过三五％。

**紧盯资金流向,是掌握投资脉动的法则**

日经指数上涨三五％，长期下跌的跌深股表现更加出色，像是索尼股价从七八五日圆拉升到一五五一日圆，涨了近一倍；松下的股价从三七六日圆涨到七八一日圆，也是足足涨了一倍。一个日圆贬值的因素，就让日经指数产生了巨大变化，紧盯资金流向，是掌握未来投资脉动的重要法则。

进入蛇年，至少有几个显着现象值得注意，一是苹果的股价大跌逾三成，已有股东提告，要求公司增发现金，这对帐上累积一三七一亿美元现金的苹果是个很大的挑战。在贾伯斯的时代，苹果赚到的钱不分给股东，全部用在研发，发展新产品；现在股东主张发行优先股，长期每年支付四％股息。苹果恐成稳定配息的企业，将来现金运用恐怕会受限，苹果的本益比恐怕会受到压缩。

二是高盛警告全球股市已涨过头，宜先观望，未来三个月宜增加现金部位，这是高盛首度一改过去乐观的看法，在恐慌指数降到历史低档，其实也意味了另一个风险正在上升。

今年欧债风波看似平息，但西班牙总理拉霍伊的支持度因贪污丑闻而下跌，万一政权垮台，恐怕使西班牙紧缩政策受到空前考验；而义大利在二月二十四及二十五日将举行大选，目前有三位候选人角逐，现任总理蒙堤领导的中间党派支持度只有一三％到一四％；而民主党的贝尔萨尼以三三％到三六％的支持度领先；自由人民党的贝鲁斯科尼以二八％到三二％的支持度居次。看起来义大利变天机率很大，一旦市场对义大利削减预算的忧虑重燃，也会造成全球股巿的回档。

三、原物料今年恐不乐观，李维资本的创办人预测油价年底会跌到八十美元，油价看跌三○％。而投机大师索罗斯抛售黄金，也让金价产生回档压力；去年一年，黄金消费大国买气退烧，印度减少三八％，中国减少八％，让金价避险威力减退很多，今年金价以区间盘旋机率较大。

四、热钱将在低基期市场找机会，其实台股也是全球低基期市场之一，今年也会有缓步反弹机会，只是投资必须愈来愈精进，投资人必须更加勤快，努力做功课，才能在生存不易的股市中找到赚钱机会。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.