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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--2月21日****

路透2月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
   
 2月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --     卖超6,450
           外资投资日本股市(亿日圆)                                       --     买超2,129
 2月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段         预估值          前值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            1月             --     顺差10.03
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         2月初值           43.8          42.9
                    服务业PMI                                           44.5          43.6
                    综合PMI                                               --          42.7
 0828     德国Markit制造业PMI                         2月初值           50.5          49.8
                   服务业PMI                                            55.5          55.7
                   综合PMI                                                --          53.6
 0858     欧元区Markit制造业PMI                       2月初值           48.5          47.9
                                                                              
                     服务业PMI                                          49.0          48.6
                     综合PMI                                            49.0          48.6
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                1月         -112.0         132.1
          公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                 1月             --          13.0
 1330     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月          +0.1%              
                              (较上年同期)                             +1.6%              
             核心CPI(较前月)                                           +0.2%              
                   (较上年同期)                                        +1.8%              
             平均每周实质所得(较前月)                                     --         +0.6%
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)            2月16日当周           35.5          34.1
             初请失业金人数四周均值(万人)                                 --         35.25
             续请失业金人数(万人)                  2月9日当周            317         311.4
 1358     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         2月初值           55.5          55.8
 1500     美国成屋销售年率(万户)                          1月            490           494
 1500     美国经济谘商会领先指标                          1月          +0.3%         +0.5%
 1500     美国费城联邦储备银行制造业指数                  2月          正1.0         负5.8
 1630     美国克里夫兰联邦储备银行CPI                     1月             --         +0.2%
 2300     SEMI北美半导体设备制造商订单出货比              1月             --          0.92
 
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
          
 2月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           现值        预估值
 2350      日本出口(较上年同期)                           1月          +6.4%         +5.6%
           日本进口(较上年同期)                                        +7.3%         +1.6%
           日本贸易收支(亿日圆)                                   逆差16,300    逆差13,751
 
 2月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           现值        预估值
 0030      澳洲薪资价格指数(较前季)                    第四季          +0.8%         +0.8%
                        (较上年同期)                                   +3.4%         +3.5%
 0700      德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            1月终值          -0.5%         -0.5%
                               (较上年同期)                            +1.7%         +1.7%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月        1月终值          -0.7%         -0.7%
           )                                                                  
                                (较上年同期)                           +1.9%         +1.9%
 0700      德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月          +0.8%         +0.3%
                               (较上年同期)                            +1.7%         +1.2%
 0745      法国企业景气指数                               2月             90            87
 0745      法国HICP(较前月)                           1月终值          -0.6%         -0.3%
                  (较上年同期)                                         +1.4%         +1.6%
 0900      意大利工业订单(较前月,经季节调整)             12月          -1.8%            --
                       (较上年同期,未经季节调                         -15.3%            --
           整)                                                                
 0900      意大利工业销售(较前月,经季节调整)             12月          +0.8%            --
                       (较上年同期,未经季节调                          -6.3%            --
           整)                                                                
 0930      英国请领失业金人数(万人)                       1月       减少1.25       减少0.5
 0930      英国央行投票结果(升息:不变:降息)               2月          0:9:0         0:9:0
 0930      英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失           12月           7.8%          7.7%
           业率                                                               
 1000      瑞士ZEW投资者信心                              2月             10         负6.9
 1200      美国抵押贷款指数                       2月15日当周         784.2             --
                     再融资指数                                     4,244.6             --
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)        2月16日当周         +2.7%             --
 1330      美国房屋开工年率(万户)                         1月           89.0          92.5
              建筑许可年率(万户)                                        92.5          91.5
 1330      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月          +0.2%         +0.4%
                               (较上年同期)                            +1.4%         +1.4%
              核心PPI(较前月)                                          +0.2%         +0.2%
                    (较上年同期)                                       +1.8%         +1.6%
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)      2月16日当周          +3.1%            --
 1500      欧元区消费者信心                               2月         负23.6       负23.10
 2330      日本短观制造业景气判断指数                     2月           负13            --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 梁睿雪; 审校 程琳)

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