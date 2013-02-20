主要国家经济指标预测--2月21日****

路透2月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,450 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,129 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差10.03 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 43.8 42.9 服务业PMI 44.5 43.6 综合PMI -- 42.7 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 50.5 49.8 服务业PMI 55.5 55.7 综合PMI -- 53.6 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 48.5 47.9 服务业PMI 49.0 48.6 综合PMI 49.0 48.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -112.0 132.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 1月 -- 13.0 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% (较上年同期) +1.6% 核心CPI(较前月) +0.2% (较上年同期) +1.8% 平均每周实质所得(较前月) -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月16日当周 35.5 34.1 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.25 续请失业金人数(万人) 2月9日当周 317 311.4 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 55.5 55.8 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 490 494 1500 美国经济谘商会领先指标 1月 +0.3% +0.5% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 正1.0 负5.8 1630 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.2% 2300 SEMI北美半导体设备制造商订单出货比 1月 -- 0.92 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本出口(较上年同期) 1月 +6.4% +5.6% 日本进口(较上年同期) +7.3% +1.6% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差16,300 逆差13,751 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.4% +3.5% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.5% -0.5% (较上年同期) +1.7% +1.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月 1月终值 -0.7% -0.7% ) (较上年同期) +1.9% +1.9% 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.8% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.2% 0745 法国企业景气指数 2月 90 87 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -0.6% -0.3% (较上年同期) +1.4% +1.6% 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 12月 -1.8% -- (较上年同期,未经季节调 -15.3% -- 整) 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 12月 +0.8% -- (较上年同期,未经季节调 -6.3% -- 整) 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 减少1.25 减少0.5 0930 英国央行投票结果(升息:不变:降息) 2月 0:9:0 0:9:0 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失 12月 7.8% 7.7% 业率 1000 瑞士ZEW投资者信心 2月 10 负6.9 1200 美国抵押贷款指数 2月15日当周 784.2 -- 再融资指数 4,244.6 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月16日当周 +2.7% -- 1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 89.0 92.5 建筑许可年率(万户) 92.5 91.5 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.4% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.8% +1.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月16日当周 +3.1% -- 1500 欧元区消费者信心 2月 负23.6 负23.10 2330 日本短观制造业景气判断指数 2月 负13 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 梁睿雪; 审校 程琳)