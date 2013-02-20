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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 11:57 BJT

更新版 1-新债招标: 中国10年国债利率低于预期,一级配置需求仍旺

* 10年期国债中标利率低于预期

* 配置行情推动的一级旺市仍在演绎

* 受新债结果带动二级收益率小幅下滑

* 预计基本面对长债收益率下行并无太多支持 (新增更多细节和背景)

路透北京2月20日 - 中国财政部周三招标的260亿元人民币10年期国债,中标利率低于市场预期.业内人士表示,虽然经济缓慢复苏对债市构成不利影响,不过配置行情推动的一级旺市尚未受此扰动,今日新债继续受到机构青睐.

受新债结果带动二级市场相近期限券种收益率小幅下滑,不过分析人士提醒,预计一季度节庆消费和信贷释放双重作用将拉动内需,而外围环境的改善也反映在连续两个月超预期的出口数据上,加上物价因素,基本面对长债收益率的下行并无太多支持.

"一季度都是配置行情吧,早配置早受益,"华东一银行交易员称.

业内人士稍早透露,该期新债中标利率为3.52%,低于此前3.56%的市场预测均值;边际中标利率为3.54%,投标倍数2.86倍.

北京一券商交易员表示,目前来看,一级半市场成交并不活跃,"就是一级拿的狠,但是二级不一定买账."

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,10年期品种最新收益率为3.5931%;二级市场上,剩余期限约9.82年的固息国债120021券最新报价收益率 在3.5650%/3.5450%,今日开盘时首笔报价收益率为3.6000%/3.5700%.

该期新债为财政部今年第五期记账式附息国债,按年付息.采用混合式招标方式,标的为利率.不进行甲类成员追加投标.该债2月21日开始发行并计息,2月25日发行结束,2月27日起上市交易.(完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)

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