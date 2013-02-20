更新版 1-新债招标: 中国10年国债利率低于预期,一级配置需求仍旺

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
* 10年期国债中标利率低于预期
* 配置行情推动的一级旺市仍在演绎
* 受新债结果带动二级收益率小幅下滑
* 预计基本面对长债收益率下行并无太多支持 (新增更多细节和背景)
路透北京2月20日 - 中国财政部周三招标的260亿元人民币10年期国债,中标利率低于市场预期.业内人士表示,虽然经济缓慢复苏对债市构成不利影响,不过配置行情推动的一级旺市尚未受此扰动,今日新债继续受到机构青睐.
受新债结果带动二级市场相近期限券种收益率小幅下滑,不过分析人士提醒,预计一季度节庆消费和信贷释放双重作用将拉动内需,而外围环境的改善也反映在连续两个月超预期的出口数据上,加上物价因素,基本面对长债收益率的下行并无太多支持.
"一季度都是配置行情吧,早配置早受益,"华东一银行交易员称.
业内人士稍早透露,该期新债中标利率为3.52%,低于此前3.56%的市场预测均值;边际中标利率为3.54%,投标倍数2.86倍.
北京一券商交易员表示,目前来看,一级半市场成交并不活跃,"就是一级拿的狠,但是二级不一定买账."
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,10年期品种最新收益率为3.5931%;二级市场上,剩余期限约9.82年的固息国债120021券最新报价收益率 在3.5650%/3.5450%,今日开盘时首笔报价收益率为3.6000%/3.5700%.
该期新债为财政部今年第五期记账式附息国债,按年付息.采用混合式招标方式,标的为利率.不进行甲类成员追加投标.该债2月21日开始发行并计息,2月25日发行结束,2月27日起上市交易.(完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。