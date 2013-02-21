《中国债券市场每日交易备忘》--2月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标:

中国大唐集团50亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和中信银行主承 辽宁大连海洋渔业集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 河北信息产业投资公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 中金公司10亿元三个月期短融招标,工行和农行主承 国泰君安证券30亿元三个月期短融招标,工行/建行等主承 湖南高速公路建设开发公司19亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 江阴公有资产经营公司4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),浙商银行主承 福建投资集团13亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和浦发银行主承 中石油集团200亿元五年期中票簿记建档或招标(主体评级AAA),工行和民生银行主承 富通集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),工行主承 辽宁大连海洋渔业集团4.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 国电电力 10亿元九个月期超短融011319001,票面利率3.85% 重庆化医控股集团10亿元一年期短融041361008,票面利率4.35% 天津太钢天管不锈钢公司4亿元一年期短融041360008,票面利率4.35% 南京高速齿轮制造公司7亿元一年期短融041359009,票面利率5.30% 建投能源 5亿元一年期短融041364004,票面利率4.68% 北方机车车辆工业集团20亿元五年期中票1382056,票面利率4.93% 山西煤炭运销集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380045,票面利率5.25% 无锡锡东新城建设发展公司15亿元七年期固息债1380041,票面利率6.65% ============================================================================ 三、缴款: 中国北车 40亿元一年期短融 中国电力投资集团30亿元六个月期超短融 章源钨业 2亿元一年期短融 中信证券 50亿元三个月期短融 中国铝业公司50亿元三个月期超短融 *国家开发银行50亿元三年期浮息债(一年定存基准)130206,发行价100.91元 *国开行50亿元五年期浮息债(一年定存基准)130207,发行价101.19元 *国开行50亿元七年期浮息债(一年定存基准)130208,发行价101.31元 *国开行50亿元10年期浮息债(一年定存基准)130209,发行价101.65元 ============================================================================ 四、还本付息: 进出口行150亿元五年期付息金融债090306(三个月SHIBOR基准)付息,基本利差0.23% 上海环境集团3亿元五年期浮息中票1182030(一年定存基准)付息,基本利差2.55% 上海国际集团20亿元五年期中票付息1182031付息,票面利率5.31% 河北钢铁集团14.3亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息中票1182032付息(一年定存基准),基本利差2.48% 河北钢铁集团35.7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息中票1182033付息,票面利率5.63% 北京首创集团35亿元五年期中票1182034付息,票面利率5.73% 国开行200亿元七年期浮息债120208(一年定存基准)付息,基本利差0.7% 进出口行200亿元三年期固息债120301付息,票面利率3.78% 岳阳林纸 5亿元一年期短融041252002到期兑付,票面利率6.14% 华谊兄弟 3亿元一年期短融041258004到期兑付,票面利率7.50% 北京建工集团5亿元一年期短融041269002到期兑付,票面利率6.00% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院周三强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.

--四位消息人士透露,已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在下月出任政协副主席.不过出乎外界意料的是,周小川还将继续留任中国央行行长一职.

国家统计局周五(22日)公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================