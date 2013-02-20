更新版 1-中国数据: 1月FDI同比降幅创六个月最高,但全年料保持平稳--商务部

* 1月FDI同比持续下降,降幅创六个月最高

* 美国对华投资额降两成,但欧盟投资额增逾八成

* 商务部预计今年FDI将继续保持平稳

* 对外贸前景不能盲目乐观 (新增更多细节及评论)

路透北京2月20日 - 中国1月FDI(外商直接投资)同比降幅创六个月最高,但欧盟对华投资额增逾八成.商务部认为,中国吸收外资保持增长的主要动力并未消失,2013年将保持平稳态势.

商务部发言人沈丹阳周三在新闻发布会上并称,剔除节假日因素后,并不能说中国1月进出口出现大幅反弹,现在不能断定今年外贸形势将好于去年,不能盲目乐观.

"全面来看有好的一面,也有比较不尽人意的一面,...仅凭一个月的数据还不能作为判断全年(利用外资)趋势或者形势的依据,"他称,"但由于外部不确定因素比较多,总体形势会比较严峻."

商务部数据显示,今年1月全国实际使用外资金额92.7亿美元,同比下降7.3%,创去年7月以来最大降幅;当月美国对华投资额同比下降20%,仅有2.7亿美元.不过1月全国新设外商投资企业1,883家,同比增长34.3%;当月欧盟27国对华投资8.2亿美元,同比增长81.8%.

去年全年中国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%,为三年来同比首度下滑.

**对外贸前景不能盲目乐观**

当被问及对近期日圆持续贬值的看法时,沈丹阳拒绝置评.他仅指出,不管哪个国家无论是利用货币贬值或采取货币宽松政策,不仅对中国经济有不利影响,还会对全球贸易带来不利影响,"我们认为要慎重.商务部会密切跟踪,认真研究,并采取必要措施来应对."

中国海关此前公布的1月进出口数据优于多数分析师预期,触燃对外贸前景的乐观看法.中国1月出口同比增长25%,高于路透调查预估中值17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%.

对此沈丹阳认为,1月进出口贸易额延续去年底以来的稳定增长势头,但受节假日因素影响,1、2月份数据总会出现波动,需要把两个月的数据累加起来分析才能得出比较确切的判断.

"1月增速基本还是正常的,仍然在预期范围内,但不能断定今年外贸形势将好于去年,"他说,由于外需未见明显好转,所以全年外贸形势仍然是严峻的,"既不能盲目乐观,更不可以掉以轻心."

而对于商务部对原产于欧盟、美国和韩国的多晶硅产品发起"双反"(反倾销和反补贴)调查的问题,沈丹阳称,调查机关将会在法定时限内完成调查,现在距离完成调查的时间还比较长,何时发布裁决结果还没有确切消息.

FDI实际投资额(亿美元)及同比变动(%)历史数据 :