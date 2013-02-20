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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 11:02 BJT

日本政经: 日美峰会旨在显示两国同盟的加强--内阁官房长官

路透东京2月20日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示,即将举行的日美峰会旨在展现两国同盟的强化.

"本次峰会的最大目的是就亚太地区局势交换信息,包括朝鲜(北韩)问题,并显示日美同盟的强化,"他在一次新闻发布会上指出.

首相安倍晋三将于2月21-24日访美,与美国总统奥巴马会晤.(完) (编译 石冠兰; 审校 张若琪)

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